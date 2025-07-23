NBA／火箭防守再升級！1年合約網羅KD太陽戰友

火箭隊休賽季交易來杜蘭特（Kevin Durant），也持續進行補強，今天以1年310萬美元的底薪合約，網羅防守悍將奧柯吉（Josh Okogie）。

奧柯吉是一名側翼搖擺人，生涯前4季效力灰狼隊，2022-23賽季加入太陽隊，同季杜蘭特被交易至太陽。奧柯吉上季被交易至黃蜂隊，整季共出賽40場，平均得到7.1分2.8籃板1.2抄截，三分命中率34.8%。

奧柯吉擁有不俗防守能力，且打球有拚勁，但外線能力仍是弱點，多數時間成為對手放投對象。如今他加入火箭，將與杜蘭特再度聯手，成為火箭正式球員名單第14人。

火箭休賽季動作頻頻，完成史上首筆七隊交易，迎來杜蘭特。與前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）達成5年1.22億美元的新秀延長合約，並成功續約范弗利特（Fred VanVleet）、泰特（Jae’Sean Tate）、哈勒戴（Aaron Holiday）與格林（Jeff Green）。

火箭還續約中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）與主帥尤多卡（Ime Udoka）。

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