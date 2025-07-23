快訊

「台版紅姐」薇薇私拍直男上網賣私密片 學生、職籃球員都淪陷

台北飯店貴得驚人！日網紅嘆台灣便宜已成往事 認證「去墾丁不如飛沖繩」

日本關稅15% 學者評台灣「比日韓低不夠務實」估落在這區間

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／哈利伯頓現身談阿基里斯腱傷勢 直言受傷是「運氣問題」

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓在總冠軍G7遭遇阿基里斯腱斷裂傷勢倒地不起，但他認為這只是運氣問題。 路透
哈利伯頓在總冠軍G7遭遇阿基里斯腱斷裂傷勢倒地不起，但他認為這只是運氣問題。 路透

經歷總冠軍戰G7的傷勢後，溜馬哈利伯頓Tyrese Haliburton）近日談到上季NBA聯盟中激增的阿基里斯腱傷勢，他認為除了「運氣不好」之外，目前沒有一個明確的答案能解釋這種趨勢。

哈利伯頓是今年季後賽第3位遭遇此傷勢的球員，也是整個賽季第7位。哈利伯頓在接受《Pat McAfee Show》訪問時談及傷勢：「我覺得每當某種傷病變得頻繁時，大家都會以為自己知道原因，像是比賽多、上場時間長，或許是對的，但我不認為這是根本原因。」

NBA總裁席佛（Adam Silver）日前曾表示，他不認為比賽場數或上場時間是造成傷勢的主要因素。他認為多數的阿基里斯腱傷勢發生在賽季前半段，顯示出傷病與負荷量的關聯不是很大。

哈利伯頓補充說：「我不認為目前有誰能給出真正的解釋。我覺得這類傷勢有時就是運氣不好，這就是體育運動的一部分。」如今手術已過去1個月，哈利伯頓仍靠滑行車代步，溜馬已宣布他將整季報銷，他表示，目標是善用這段養傷期，為後年賽季回歸做好準備。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

溜馬 哈利伯頓 Tyrese Haliburton

相關新聞

NBA／哈利伯頓現身談阿基里斯腱傷勢 直言受傷是「運氣問題」

經歷總冠軍戰G7的傷勢後，溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）近日談到上季NBA聯盟中激增的阿基里斯腱傷勢，他認為除了「運氣不好」之外，目前沒有一個明確的答案能解釋這種趨勢。 哈

NBA／比爾主動讓出3號 保羅第21季仍是「CP3」但改打替補

快艇隊近日連續簽下比爾（Bradley Beal）和40歲控衛保羅（Chris Paul），巧合的是，兩人職業生涯至今都穿3號球衣，如今比爾願意將這個背號讓出，保羅職業生涯第21個賽季將延續「CP3」

NBA／火箭防守再升級！1年合約網羅KD太陽戰友

火箭隊休賽季交易來杜蘭特（Kevin Durant），也持續進行補強，今天以1年310萬美元的底薪合約，網羅防守悍將奧柯吉（Josh Okogie）。 奧柯吉是一名側翼搖擺人，生涯前4季效力灰狼

NBA／史馬特證實唐西奇招募他加入湖人！與詹皇還沒說過話

湖人隊今天為防守大鎖史馬特（Marcus Smart）開加盟記者會，史馬特證實是唐西奇（Luka Doncic）親自招募他，目前和詹姆斯（LeBron James）還沒有聯絡。 史馬特曾在202

NBA／里拉德正式回歸拓荒者 主帥幽默：我們擁有最貴助教

今夏遭公鹿裁掉後，明星後衛里拉德（Damian Lillard）出走繞了一圈，最終決定鳳還巢，以3年4200萬美元（約新台幣12億元）合約重返效力11個球季的老東家波特蘭拓荒者，並且穿回熟悉的0號戰袍

NBA／生涯薪資收入近12億 昔選秀榜眼控訴錢都被騙走

曾是2008年NBA選秀榜眼、被譽為天賦異稟的畢斯利（Michael Beasley），近日在Podcast節目中罕見敞開心扉，透露自己籃球生涯期間曾面臨極度嚴重的財務困境。不僅被家人背叛，連聘請的專

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。