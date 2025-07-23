NBA／哈利伯頓現身談阿基里斯腱傷勢 直言受傷是「運氣問題」

經歷總冠軍戰G7的傷勢後，溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）近日談到上季NBA聯盟中激增的阿基里斯腱傷勢，他認為除了「運氣不好」之外，目前沒有一個明確的答案能解釋這種趨勢。

哈利伯頓是今年季後賽第3位遭遇此傷勢的球員，也是整個賽季第7位。哈利伯頓在接受《Pat McAfee Show》訪問時談及傷勢：「我覺得每當某種傷病變得頻繁時，大家都會以為自己知道原因，像是比賽多、上場時間長，或許是對的，但我不認為這是根本原因。」

NBA總裁席佛（Adam Silver）日前曾表示，他不認為比賽場數或上場時間是造成傷勢的主要因素。他認為多數的阿基里斯腱傷勢發生在賽季前半段，顯示出傷病與負荷量的關聯不是很大。

哈利伯頓補充說：「我不認為目前有誰能給出真正的解釋。我覺得這類傷勢有時就是運氣不好，這就是體育運動的一部分。」如今手術已過去1個月，哈利伯頓仍靠滑行車代步，溜馬已宣布他將整季報銷，他表示，目標是善用這段養傷期，為後年賽季回歸做好準備。

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