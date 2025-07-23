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NBA／史馬特證實唐西奇招募他加入湖人！與詹皇還沒說過話

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人為史馬特開記者會。截圖自湖人官方X
湖人為史馬特開記者會。截圖自湖人官方X

湖人隊今天為防守大鎖史馬特（Marcus Smart）開加盟記者會，史馬特證實是唐西奇（Luka Doncic）親自招募他，目前和詹姆斯（LeBron James）還沒有聯絡。

史馬特曾在2021-22賽季奪下年度最佳防守球員（DPOY），湖人陣中正好缺乏一名頂尖外圍防守者，史馬特有望補上。史馬特談到唐西奇招募時表示，「他親口說真的需要我幫忙，對我來說意義重大。」

唐西奇休賽季已招募艾頓（Deandre Ayton）和史馬特，ESPN認為，這代表唐西奇有望長留湖人，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，湖人將可在8月2日向他開出4年2.22億美元的延長合約。

當被問到是否有和詹姆斯聯絡，史馬特坦言，「我還沒和詹姆斯說過話，詹姆斯是大忙人，我將在他有空時，再和他聊聊。」

史馬特認為湖人有實力在西區與各強權抗衡，包和雷霆、金塊與火箭隊，「我認為我們跟任何強隊都在同一水準，我們的上限很高，甚至可以說沒有上限。只要大家全力投入、各司其職，我們真的有很大的機會。」

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湖人 Luka Doncic Marcus Smart LeBron James

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