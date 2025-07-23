NBA／比爾主動讓出3號 保羅第21季仍是「CP3」但改打替補

快艇隊近日連續簽下比爾（Bradley Beal）和40歲控衛保羅（Chris Paul），巧合的是，兩人職業生涯至今都穿3號球衣，如今比爾願意將這個背號讓出，保羅職業生涯第21個賽季將延續「CP3」封號。

快艇總裁法蘭克（Lawrence Frank）今天透露比爾主動讓出背號給保羅，「比爾整個職業生涯都穿3號，曾入選3次全明星，也在這個號碼下拿超過1萬7000分，但他知道3號對保羅的意義，那就是為什麼他叫CP3。」

「當比爾聽到保羅可能要來時，他立刻表示願意將號碼讓出來，保羅現在可能還不知道這件事，這是比爾非常棒的舉動」法蘭克說。

保羅生涯1354場例行賽有1314場是先發，去年他在馬刺隊82場全勤且都是先發，但他在快艇將擔任替補，法蘭克提到保羅的定位，「有時他會打很多，有時可能不會上場。他對回來這裡成為球隊一份子感到興奮，無論何時被需要，都準備好出戰。」

法蘭克強調和保羅對於定位進行過許多討論，還透露簽約前，「大鬍子」哈登（James Harden）和保羅有過交流，「哈登和雷納德（Kawhi Leonard）都認為保羅是最佳人選，我認為哈登現在專注贏球，保羅和他當年在火箭，幾乎打進總冠軍賽。」

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