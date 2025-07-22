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NBA／里拉德正式回歸拓荒者 主帥幽默：我們擁有最貴助教

聯合新聞網／ 綜合外電報導
里拉德(中)重返波特蘭。 法新社
里拉德(中)重返波特蘭。 法新社

今夏遭公鹿裁掉後，明星後衛里拉德（Damian Lillard）出走繞了一圈，最終決定鳳還巢，以3年4200萬美元（約新台幣12億元）合約重返效力11個球季的老東家波特蘭拓荒者，並且穿回熟悉的0號戰袍，開啟生涯另一新篇章。

儘管因阿基里斯腱重傷預計報銷整季，拓荒者仍為他召開記者會迎接「隊史得分王」回家，總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）更是開玩笑地說：「我們擁有史上薪水最高的助理教練！」

對於這次回歸，里拉德表示：「不回家總覺得哪裡不對勁，即使我現在受傷了，球隊仍為我敞開大門，我真的很感激與感恩能夠再次回來。」

里拉德也強調，這不只是家庭因素的選擇，更是從籃球角度出發：「聯盟現在趨勢很明顯，那些年輕、有防守強度、團隊意識強的球隊正在崛起，而我們正是具備這些特質的球隊。」

畢拉普斯在記者會上幽默表示：「我告訴里拉德，他會是史上最貴的助理教練，我每天都會交辦工作給他！」儘管無法上場，里拉德也毫不馬虎：「就像教練說的，我將擔任助理教練角色，但我對球隊的投入程度不會因此減少。」

對於復健進度，里拉德坦言這次是嚴重傷勢，但他非常有信心能重返最佳狀態：「我了解自己，我知道該如何面對這個恢復過程，我會一步一步慢慢來，不急不躁。我跟很多人聊過，也吸收了大量資訊，我相信我會再回到巔峰。」

拓荒者總經理克隆尼（Joe Cronin）也直言，看到里拉德穿上其他球隊球衣總覺得怪怪的，如今他終於回家了，「現在是拓荒者贏球的時候了！」

記者會上，里拉德也分享了回家的溫馨小插曲，提到當他的女兒聽到重返拓荒者的消息時，第一個反應是：「我們終於不用再搭飛機去密爾瓦基了嗎？」這句童言童語，道出一家人對波特蘭的歸屬感。

里拉德上季為公鹿效力，季後賽首輪因阿基里斯腱斷裂報銷，最終被買斷合約離隊。他的回歸不只是情感連結，更是拓荒者年輕陣容的重要精神支柱。即使暫時無法上場，「最貴助教」仍將以另一種方式，繼續為球隊注入能量與信念。

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