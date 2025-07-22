NBA／生涯薪資收入近12億 昔選秀榜眼控訴錢都被騙走

曾是2008年NBA選秀榜眼、被譽為天賦異稟的畢斯利（Michael Beasley），近日在Podcast節目中罕見敞開心扉，透露自己籃球生涯期間曾面臨極度嚴重的財務困境。不僅被家人背叛，連聘請的專業會計師也將他帳戶中的資金一掃而空。

「我的家人偷了我的錢，我的會計師也背叛我，把我搞得一團亂。我那時候還在NBA，卻被搞到一無所有。」畢斯利坦言，「我記得在明尼蘇達打球時，我曾封蓋過布萊恩（Kobe Bryant）的投籃，那場比賽結束後朋友給我看了那張照片……但我銀行帳戶裡一毛錢都沒有。」

畢斯利的NBA生涯橫跨11個賽季，先後效力熱火、灰狼、太陽、尼克、湖人、火箭等7支球隊。生涯累積出賽609場，場均可繳出12.4分4.7籃板，曾一度被認為是聯盟中極具潛力的得分型前鋒。2019年離開聯盟之後，畢斯利先後在中國CBA聯賽和波多黎各打球

據網站數據顯示，畢斯利單是在NBA生涯一共累積獲得薪資約4000萬美元（約11.8億台幣），以他當年的選秀聲勢，畢斯利整個生涯沒有一季年薪超過千萬美元，整體收入可說是難以跟幾位同梯相比。

畢斯利進一步控訴，美國國稅局（IRS）、幾位孩子的母親（baby mamas）以及自己的會計師共同導致他破產。他表示，自己在場上表現亮眼的同時，銀行帳戶卻是空的，甚至最落魄時有兩年時間只能睡在車上。

「我從求助無門走到獨自面對一切。現在那些說關心我的人，老實說，我不喜歡你們。」畢斯利情緒激動地說道，「我餓著肚子度過漫漫長夜，但隔天太陽依然升起。我只有我自己在陪我，我就是這麼喜歡我自己。」

他還分享了對年輕球員的忠告：「我告訴健身房裡的孩子們，你們想當畢斯利還是杜蘭特（Kevin Durant）？你懂我的意思嗎？他們明白的。我告訴我的孩子們，我曾被譽為史上最強球員之一……但我沒有工作。你想當那樣的嗎？還是像格林（Draymond Green）一樣，每年賺4000萬美元、在場上狠狠踢對手？」

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