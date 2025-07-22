NBA／傳勇士即將簽霍福特、梅爾頓 庫明加去留成變數

今年休賽季在自由市場靜悄悄的勇士，引發球迷許多不安，不過如今似乎要傳出好消息了！根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）的報導，勇士已經與老將中鋒霍福特（Al Horford）及後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）達成口頭協議，有望完成簽約。

不過要注意的是，勇士這兩筆補強目前受到庫明加（Jonathan Kuminga）受限自由球員資格未解決的影響，正式簽約時程仍無法啟動。

「目前市場對庫明加幾乎沒有興趣，這可能讓這個情況拖延到八月，也阻礙了勇士隊在自由市場的其他動作。」席格爾指出。多方消息透露，霍福特與梅爾頓已與勇士達成非正式協議，只待時機成熟即可簽下。

現年38歲的霍福特，2024年曾隨塞爾蒂克奪得總冠軍。本季他在例行賽共出賽60場，場均貢獻9.0分、6.2籃板與2.1助攻，投籃命中率42.3%、三分命中率36.3%。霍福特的防守經驗與空間投射能力，被視為補強勇士禁區的理想人選，尤其在失去羅尼（Kevon Looney）後，勇士更急需一名可靠的資深中鋒。

梅爾頓上季短暫效力勇士6場比賽，但卻在比賽中發生左膝前十字韌帶撕裂重傷，後續被交易至籃網。若能健康回歸，將增強勇士後場深度與防守靈活性。

勇士上季季後賽首輪歷經7戰險勝火箭，第二輪面對灰狼首戰取勝後，隨後吞下4連敗，系列賽5場遭淘汰。當家核心柯瑞（Stephen Curry）首場比賽就傷到左腿筋被迫缺席剩餘賽程，成為比賽勝負的轉捩點。

截至目前，勇士尚未在自由市場有任何正式補強行動。年僅21歲的庫明加，擁有潛力與運動能力，但他現為受限制自由球員，尚未與球隊就續約條件達成共識，也無其他球隊提出報價，使得勇士隊陷入「等簽」僵局。

隨著訓練營逼近，勇士若要完成與霍福特、梅爾頓的補強，勢必得先處理庫明加的續約問題。這場自由市場的「耐力戰」仍在進行中，最終結果將影響勇士新賽季的整體陣容走向與戰力結構。

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