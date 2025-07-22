NBA／批評林書豪的前NBA球星又開火 放話列出200個比格林還強的人

勇士隊「嘴綠」格林（Draymond Green）手握4枚NBA總冠軍戒指，獲得不少榮譽與成就，儘管他的得分數據並不如許多籃球名人堂成員那樣華麗，但多數人認為，格林在退休後遲早會被進入名人堂。 然而，前NBA球員馬丁（Kenyon Martin）對格林的評價並非如此。

雖然他表達了對格林比賽風格的尊重，但他坦言，格林並不是他心目中頂尖的球員之一。「就算不談冠軍，我現在也可以列出200個比他還會打球的人，」馬丁在Podcast節目《Gil's Arena》中表示，「我們現在討論的是籃球實力。」

馬丁在球員時期就因直言不諱的態度引起不少爭議，包含過往曾質疑林書豪綁辮子的風格，甚至上升到種族問題。而此次關於格林的討論則是發生在討論2010年代10大球員，節目主持人包括「零號探員」阿瑞納斯（Gilbert Arenas）以及「黑人問號」楊恩（Nick Young）。

除了4枚冠軍戒與4度明星賽，格林還曾在2016-17賽季拿下年度最佳防守球員，並2度入選年度最佳陣容、9度入選年度防守第1或第2隊。馬丁補充：「我肯定他的榮耀。我從來沒說過他的壞話，但他真的比傑弗森（Al Jefferson）、布蘭德（Elton Brand）這些人更會打球嗎？」

People's top 5, top 10, even top 100 players can spark endless debates...



But former NBA player Kenyon Martin's take takes things to a whole new level:



"That man's individual body of work is cool, but I can list 200 players better than Draymond Green.



Is he better than… pic.twitter.com/Vpf3mZySXG — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年7月21日

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