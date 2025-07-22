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NBA／上季三分命中率43.6% 浪人射手麥克德莫1年約重返國王

聯合新聞網／ 綜合報導
上季三分命中率超過43%的麥克德莫今天與國王續約。 美聯社
上季三分命中率超過43%的麥克德莫今天與國王續約。 美聯社

根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，自由球員麥克德莫（Doug McDermott）已與國王隊達成共識，雙方將以一紙1年360萬美元的保障合約。這是他職業生涯第12個賽季，也將是連續第2年披上國王戰袍。

現年32歲的麥克德莫在去年夏天加入國王，簽下1年短約，出賽42場雖然平均僅貢獻3.5分，但繳出高達43.6%的三分命中率，展現優異外線火力。國王對他的表現仍舊肯定，決定今夏續留這位資深射手。

麥克德莫是2014年選秀首輪第11順位被金塊隊選中，隨後立即被交易至公牛隊，展開NBA生涯。他至今效力過7支球隊，包含公牛、雷霆、尼克、獨行俠、溜馬、馬刺及國王，11年生涯場均8.6分，三分命中率達41.1%，每場超過3次三分出手，堪稱聯盟頂級射手之一。

此次續約不僅延續他的NBA旅程，也補強國王替補火力的深度。國王在休賽季積極補強，盼望能在下季更進一步，而擁有豐富經驗與穩定外線的麥克德莫，仍被視為球隊板凳席上不可或缺的一員。

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NBA 國王

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