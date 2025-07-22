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NBA／承諾不回歐洲！瓦藍邱納斯履行合約：全力為金塊爭冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導

歷經數週圍繞未來動向的傳言後，立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）終於親自出面釐清爭議，並首次針對他新賽季的計畫做出明確表態。

自從瓦藍邱納斯被國王交易至金塊後，外界便盛傳他可能重返歐洲加盟歐洲豪門帕納辛奈科斯（Panathinaikos Athens）。這支希臘勁旅積極向他招手，希望吸引這位經驗豐富的中鋒回歐洲效力，引發外界關注。

不過，金塊先前已經明確表示將保留瓦藍邱納斯，而他本人近日也在接受訪問時，首次公開表達對新賽季的立場。

「現在丹佛已經做出決定留下我，我想澄清一下我下個賽季的計畫。能夠為帕納辛奈科斯效力、回到家鄉附近打球，對我來說確實很有吸引力，但那還得再等等。我會履行與金塊的合約，並會全力以赴爭取總冠軍。」瓦藍邱納斯表示。

現年33歲的瓦藍邱納斯目前合約還剩兩年，2025-26年賽季薪資為1040萬美元，2026-27年賽季則是1000萬美元的非保障合約，球隊有權在2026年6月29日之前決定是否繼續合作。

瓦藍邱納斯這番表態無疑是讓圍繞他身上一段時間的離隊傳聞劃下句點，也讓金塊球迷對下個賽季禁區戰力更加安心。身為經驗豐富的內線支柱，瓦藍邱納斯的加盟勢必能夠減輕當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的沉重負擔，為丹佛提供更多禁區深度，發揮關鍵作用。

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