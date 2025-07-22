NBA／西蒙斯待業尋找新東家 傳太陽尼克等4隊有興趣延攬

近幾年已經成為「缺賽代名詞」的前明星控衛西蒙斯（Ben Simmons），儘管上季在快艇表現依然未盡理想，但根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，聯盟中仍有多支球隊對他抱持高度興趣，包括塞爾蒂克、太陽、尼克與國王等。

帶著薪水小偷罵名的西蒙斯，今年2月正式和籃網達成買斷合約協議，後續加盟快艇，不過他始終未能取得穩定的上場時間和角色定位，甚至到了季後賽直接被棄用。整季下來，西蒙斯在兩支球隊一共出賽51場，場均貢獻5.0分4.7籃板5.6助攻。

儘管近年來因傷勢與狀態起伏備受質疑，西蒙斯早期在NBA的生涯曾被視為極具潛力的新星。2018年榮獲年度最佳新秀，並且在2019年至2021年間連續3年入選明星賽，如今雖然失去往日鋒芒，但年僅29歲的他仍具備讓人投資賭一把的先天優勢。

在多隊釋出興趣的情況下，待業中的西蒙斯仍有望迎來轉機。隨著自由球員市場進入最後收尾階段，這位身高6呎10吋的多功能球員，或許會成為一些球隊的低風險高報酬選項。

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