快訊

花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

大罷免決戰最後4天 游盈隆曝「5大關鍵變數」

MLB／大谷挨1轟再敲1轟 道奇「屠城」5分都靠全壘打中斷3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／西蒙斯待業尋找新東家 傳太陽尼克等4隊有興趣延攬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
昔日「天公仔囝」西蒙斯目前仍在待業中。 美聯社
昔日「天公仔囝」西蒙斯目前仍在待業中。 美聯社

近幾年已經成為「缺賽代名詞」的前明星控衛西蒙斯（Ben Simmons），儘管上季在快艇表現依然未盡理想，但根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，聯盟中仍有多支球隊對他抱持高度興趣，包括塞爾蒂克、太陽、尼克與國王等。

帶著薪水小偷罵名的西蒙斯，今年2月正式和籃網達成買斷合約協議，後續加盟快艇，不過他始終未能取得穩定的上場時間和角色定位，甚至到了季後賽直接被棄用。整季下來，西蒙斯在兩支球隊一共出賽51場，場均貢獻5.0分4.7籃板5.6助攻。

儘管近年來因傷勢與狀態起伏備受質疑，西蒙斯早期在NBA的生涯曾被視為極具潛力的新星。2018年榮獲年度最佳新秀，並且在2019年至2021年間連續3年入選明星賽，如今雖然失去往日鋒芒，但年僅29歲的他仍具備讓人投資賭一把的先天優勢。

在多隊釋出興趣的情況下，待業中的西蒙斯仍有望迎來轉機。隨著自由球員市場進入最後收尾階段，這位身高6呎10吋的多功能球員，或許會成為一些球隊的低風險高報酬選項。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／西蒙斯待業尋找新東家 傳太陽尼克等4隊有興趣延攬

近幾年已經成為「缺賽代名詞」的前明星控衛西蒙斯（Ben Simmons），儘管上季在快艇表現依然未盡理想，但根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，聯盟中仍有多支球隊對他抱持高度興趣，包括塞爾蒂

NBA／湖人裁掉傑米森 簽中鋒克洛科和勇士夏聯防守悍將

湖人隊今天再度做出陣容異動，裁掉領雙向合約的中鋒傑米森（Trey Jemison III），給中鋒克洛科（Christian Koloko）和後衛馬農（Chris Manon）雙向合約。 傑米森

NBA／保羅1年底薪重返快艇 生涯第21季將是最後一舞

美國體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA傳奇控衛保羅（ChrisPaul）已同意與老東家洛杉磯快艇簽約，續戰生涯第2...

NBA／承諾不回歐洲！瓦藍邱納斯履行合約：全力為金塊爭冠

歷經數週圍繞未來動向的傳言後，立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）終於親自出面釐清爭議，並首次針對他新賽季的計畫做出明確表態。 自從瓦藍邱納斯被國王交易至金塊後，外界便盛傳

NBA／2025年自由市場開跑 球員交易簽約動態一覽

NBA休賽季的球員異動相關流言蜚語，早在雷霆與溜馬爭冠期間已經逐漸甚囂塵上，隨著火箭重磅交易從太陽引進聯盟巨星杜蘭特（Kevin Durant）後，7月1日才開啟的自由市場戰爭已經隱然開打。 另

NBA／柯瑞運球技術不如厄文？瘋狗貝：他的風格無法複製

厄文（Kyrie Irving）與柯瑞（Stephen Curry）無疑是最具代表性的兩位頂尖控衛，他們的運球技術同樣出神入化，令人驚嘆。不過，誰的運球技術更高一階，這一直是球迷熱議的話題。 近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。