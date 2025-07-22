NBA／湖人裁掉傑米森 簽中鋒克洛科和勇士夏聯防守悍將
湖人隊今天再度做出陣容異動，裁掉領雙向合約的中鋒傑米森（Trey Jemison III），給中鋒克洛科（Christian Koloko）和後衛馬農（Chris Manon）雙向合約。
傑米森上季效力鵜鶘隊和湖人，出賽38場，平均打10.3分鐘，得到2.5分2.8籃板，投籃命中率55.4%。
克洛科上季也和湖人簽雙向合約，出賽37場，平均貢獻2.4分2.5籃板。
現年23歲的馬農是今年落選新秀，夏季聯賽為勇士效力，防守表現十分亮眼，出賽5場，平均有11.0分5.2籃板2.0助攻，外帶1.4抄截和1.6阻攻。
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