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NBA／湖人裁掉傑米森 簽中鋒克洛科和勇士夏聯防守悍將

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋒傑米森(左)。 法新社
中鋒傑米森(左)。 法新社

湖人隊今天再度做出陣容異動，裁掉領雙向合約的中鋒傑米森（Trey Jemison III），給中鋒克洛科（Christian Koloko）和後衛馬農（Chris Manon）雙向合約。

傑米森上季效力鵜鶘隊和湖人，出賽38場，平均打10.3分鐘，得到2.5分2.8籃板，投籃命中率55.4%。

克洛科上季也和湖人簽雙向合約，出賽37場，平均貢獻2.4分2.5籃板。

現年23歲的馬農是今年落選新秀，夏季聯賽為勇士效力，防守表現十分亮眼，出賽5場，平均有11.0分5.2籃板2.0助攻，外帶1.4抄截和1.6阻攻。

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湖人 勇士

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