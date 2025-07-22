ESPN：保羅同意簽約 NBA生涯第21季返老東家快艇

美國體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）已同意與老東家洛杉磯快艇簽約，續戰生涯第21個NBA球季，各界預計這將是他最後一舞。

根據ESPN，雖然有多支球隊爭取保羅加盟，但現年40歲的他最終仍選擇了熟悉的快艇。

保羅生涯一共12度入選NBA明星賽，2011至2017年曾為快艇效力6個球季，期間5度出戰明星賽。

在快艇期間，保羅曾與葛里芬（Blake Griffin）與喬丹（DeAndre Jordan）等隊友搭配，組成「空拋之城」，時常上演球風賞心悅目的空中接力灌籃。

保羅是在2005年被紐奧良黃蜂（現為紐奧良鵜鶘）以第1輪第4順位選中，當季獲選NBA年度最佳新秀。他生涯累計1萬2499次助攻，外加2717次抄截，這兩項數據皆名列NBA史上第2高。

他上季為聖安東尼奧馬刺效力，打滿例行賽82場，成為首位生涯第20個球季82場全勤的球員。

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