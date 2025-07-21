NBA／柯瑞運球技術不如厄文？瘋狗貝：他的風格無法複製
厄文（Kyrie Irving）與柯瑞（Stephen Curry）無疑是最具代表性的兩位頂尖控衛，他們的運球技術同樣出神入化，令人驚嘆。不過，誰的運球技術更高一階，這一直是球迷熱議的話題。
近日，資深防守型後衛「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）在個人節目中分享了他對兩人運球風格的觀察與看法，強調雖然大多數人會直覺認為厄文的運球較強，但柯瑞其實擁有截然不同、無法複製的風格。
「我會說，這是兩種完全不同的運球風格，」貝佛利說道。
「厄文當然非常靈活，他的動作可以被某些球員模仿，雖然模仿得不如他那麼流暢，但至少能學個幾招。但你可沒辦法模仿柯瑞做的那些事。」
貝佛利舉例指出，即使對手防守策略是強迫柯瑞切入、不讓他在三分線外出手，他仍能靠著假動作與極佳的腳步節奏擺脫防守，創造得分機會。
「他會做個虛晃試探步，假裝投籃，然後一個傳球假動作，轉身繞到背後，沉肩後雙腳起跳、急停跳投。最後還能命中。」貝佛利說。
貝佛利認為，傳統的籃球教學都會教你「突破後上籃」；但柯瑞卻會選擇運6次球，回到半秒鐘前剛剛站過的位置，只為了來一記後仰三分。
「但那就是柯瑞啊！」貝佛利說。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言