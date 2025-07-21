NBA／柯瑞運球技術不如厄文？瘋狗貝：他的風格無法複製

厄文（Kyrie Irving）與柯瑞（Stephen Curry）無疑是最具代表性的兩位頂尖控衛，他們的運球技術同樣出神入化，令人驚嘆。不過，誰的運球技術更高一階，這一直是球迷熱議的話題。

近日，資深防守型後衛「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）在個人節目中分享了他對兩人運球風格的觀察與看法，強調雖然大多數人會直覺認為厄文的運球較強，但柯瑞其實擁有截然不同、無法複製的風格。

「我會說，這是兩種完全不同的運球風格，」貝佛利說道。

「厄文當然非常靈活，他的動作可以被某些球員模仿，雖然模仿得不如他那麼流暢，但至少能學個幾招。但你可沒辦法模仿柯瑞做的那些事。」

貝佛利舉例指出，即使對手防守策略是強迫柯瑞切入、不讓他在三分線外出手，他仍能靠著假動作與極佳的腳步節奏擺脫防守，創造得分機會。

「他會做個虛晃試探步，假裝投籃，然後一個傳球假動作，轉身繞到背後，沉肩後雙腳起跳、急停跳投。最後還能命中。」貝佛利說。

貝佛利認為，傳統的籃球教學都會教你「突破後上籃」；但柯瑞卻會選擇運6次球，回到半秒鐘前剛剛站過的位置，只為了來一記後仰三分。

「但那就是柯瑞啊！」貝佛利說。

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