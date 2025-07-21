NBA／興奮加盟熱火瞄準全明星 鮑威爾圓夢：我是韋德超級粉絲

自從被交易到熱火之後，鮑威爾（Norman Powell）首度公開談及自己的心情與未來展望，直言自己一開始震驚，但很快就轉為興奮，並強調自己有機會在邁阿密扮演重要角色。

「老實說，我一開始不知道該怎麼想，」鮑威爾在加盟熱火的記者會中坦言。「過去幾週真的太瘋狂。原本從歐洲回來是預期談續約的，但突然接到通知說我被交易了，當下真的很震驚。」

但這份震驚很快被興奮取代，尤其是得知自己將前往南灘。「當我知道目的地是邁阿密時，我真的很興奮。以前的隊友就曾跟我說過，這裡的球迷、城市和球隊文化都很棒，」他說。「我從小就是韋德（Dwyane Wade）的超級粉絲，常常看熱火比賽，現在來到這裡，真的像是一個圓夢的時刻。」

剛打出生涯最佳賽季表現的鮑威爾表示，自己的成功來自於磨練、努力與終於獲得足夠的空間發揮。「我認為自己非常契合這裡的文化，強悍、競爭、從早到晚不懈怠，」他說。「能夠完整展現我的比賽風格、有犯錯空間，並成為球隊的重點角色，這讓一切都不同了。」

現年31歲的鮑威爾也對自己在熱火的定位相當有信心。「我認為自己可以是關鍵球員，是進攻端前兩個選項那種角色，能夠幫助球隊前進，」他強調。「我從不相信外界給我的限制。我一直認為自己是能帶領球隊贏球的那種核心人物，只要機會對了，我有機會成為全明星。」

Norman Powell averaged 21.8 PPG on 42% 3PFG last season 🔥pic.twitter.com/FSeO6NZMQb — 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) 2025年7月7日

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