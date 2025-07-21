NBA／傳楊恩期待老鷹全新陣容 明夏動向引各界關注

亞特蘭大老鷹球星楊恩（Trae Young）今夏具備與球隊續約的資格，這也使他成為各隊高層密切關注的對象之一，因為他最快有可能在2026年成為完全自由球員。

據報導，楊恩目前仍有兩年9500萬美元的合約在身，其中包含2026-27年賽季的球員選項，有可能會在明年夏天提前投入自由市場。

楊恩本季休賽期間參與了球隊多項重大決策，也現身拉斯維加斯夏季聯賽，展現對於球隊未來的高度投入。按照規定，他目前最多可簽下一份為期4年、總值達2.22億美元的延長合約。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中指出：「不少球隊高層正在密切觀察楊恩的未來動向。他的合約仍剩兩年，2026年擁有球員選項，若他選擇跳出合約，明年就可成為自由球員。屆時市場將比近年更加活絡。」

老鷹隊今夏進行多筆操作，包括從塞爾蒂克換來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），簽下亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），陣中也陸續培養出像是強森（Jalen Johnson）、里薩赫（Zaccharie Risacher）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）等年輕新星。據了解，楊恩與波爾辛吉斯目前都具備提前續約資格。

「據我了解，楊恩目前心無旁騖，對這支球隊充滿期待。他認為這支老鷹隊很接近當年打進東區冠軍賽的陣容。楊恩的個性是，一旦進入球季，他就會專注於比賽本身，因此若今夏未完成續約，他有可能選擇等到2026年夏天再決定未來去向。」查拉尼亞說。

對於老鷹而言，如何留住這位4屆全明星控衛，將是未來兩年球隊營運的最大關鍵；而楊恩的未來動向勢必也會牽動各隊的勢力版塊。

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