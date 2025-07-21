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NBA／黃蜂首奪夏季聯賽冠軍 第4順位菜鳥獲MVP：來了就是要贏

聯合新聞網／ 綜合外電報導
黃蜂首輪第4順位新秀克努佩爾攻下21分，幫助黃蜂隊史首度奪下夏季聯賽冠軍。 美聯社
黃蜂首輪第4順位新秀克努佩爾攻下21分，幫助黃蜂隊史首度奪下夏季聯賽冠軍。 美聯社

拉斯維加斯夏季聯賽冠軍戰今日登場，夏洛特黃蜂隊靠著今年首輪第4順位新秀克努佩爾（Kon Knueppel）全場攻下21分，最終以83比78擊退沙加緬度國王，6戰全勝完美畫下句點，隊史首度奪下夏季聯賽冠軍。

中鋒卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）貢獻15分，另有3位球員各得11分，成為黃蜂奪冠的穩定支柱。克努佩爾除了首戰僅拿下5分，之後卻是火力全開，後4戰平均攻下18.3分。

這場比賽中，克努佩爾在終場前31.1秒投進關鍵三分球，幫助黃蜂取得4分領先，確保勝利到手，如此表現也讓他榮膺冠軍賽MVP。

「就像我之前說的，既然來到這裡，就要贏下來。我們也確實做到了。」克努佩爾表示。

國王和黃蜂一樣都是保持不敗之身，儘管這場比賽他們在後段奮力追分，但仍吞下夏季聯賽首敗。這也是國王隊史第3度闖進夏季聯賽決賽，前兩次分別在2014與2021年，兩次均成功封王。

國王陣中以瓊斯（Isaac Jones）的24分11籃板表現最亮眼，卡特（Devin Carter）進帳13分，首輪第24順位新秀克里佛（Nique Clifford）則得到10分、8籃板，稍低於他賽前平均16.2分、6.2籃板表現。

黃蜂在第二節打出36比18優勢，導致國王最多落後至18分，雖然瓊斯在比賽最後1分17秒補籃與20.3秒外線命中，兩度將差距縮小至1分，可惜仍無力扭轉劣勢。

黃蜂在比賽最後關鍵時刻展現穩定罰球，3位球員合計6罰中5，成功鎖定勝局。總教練傑特（Chris Jent）表示：「這是一場冠軍戰，大家都想看這種比賽。若要拿冠軍，就得挺過逆境，我們做到了。」

這場比賽除了勝負之外還出現一段小插曲，黃蜂中鋒班克斯（James Banks III）在第三節剩3分47秒時，因肘擊國王中鋒卡德威爾（Dylan Cardwell），被吹了2級惡性犯規，遭驅逐出場。卡德威爾當場倒地，所幸無大礙。

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