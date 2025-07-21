NBA／湖人狂清薪資空間連裁兩後衛 雙年特例喜迎史馬特
為清出足夠薪資空間簽下後衛史馬特（Marcus Smart），洛杉磯湖人隊先後釋出後場球員古德溫（Jordan Goodwin）與米爾頓（Shake Milton），完成今年自由市場上的最新補強布局。
湖人今夏主要補強皆在自由球員市場完成，卻並無真正的薪資空間可運用。在芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）自由離隊後，湖人得以啟用全額約1400萬美元的非豪華稅中產特例中產條款，並將之分配給中鋒艾頓（Deandre Ayton）與側翼拉維亞（Jake LaRavia）。
據記者《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人隨後決定以雙年特例簽下被巫師隊買斷的史馬特。然而，由於球隊薪資已逼近第一層豪華稅硬上限門檻，必須先釋出球員以挪出約510萬美元空間才能完成簽約。
湖人率先釋出合約未保障的米爾頓，節省約390萬美元，接著選擇放棄僅有2.5萬美元保障薪資的古德溫，成功清出完整雙年特例空間。
古德溫上季為瑞迪克（JJ Redick）領軍的湖人出賽29場、其中5場先發，場均攻下5.6分、3.9籃板、1.4助攻與1抄截，三分命中率達 38.2%，是球隊防守端的重要拼圖之一。
雖然湖人在休賽季初曾執行古德溫的球隊選項，顯示對其價值的肯定，但在薪資空間優先與陣容調整需求下，最終仍選擇割愛。
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