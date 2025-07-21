快訊

中選會主委李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

都在風抗係數內…光電板被吹毀四散 調查報告揭這環節出問題

NBA／湖人狂清薪資空間連裁兩後衛 雙年特例喜迎史馬特

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人隊先後釋出後場球員古德溫（左）與米爾頓（右）。 美聯社
湖人隊先後釋出後場球員古德溫（左）與米爾頓（右）。 美聯社

為清出足夠薪資空間簽下後衛史馬特（Marcus Smart），洛杉磯湖人隊先後釋出後場球員古德溫（Jordan Goodwin）與米爾頓（Shake Milton），完成今年自由市場上的最新補強布局。

湖人今夏主要補強皆在自由球員市場完成，卻並無真正的薪資空間可運用。在芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）自由離隊後，湖人得以啟用全額約1400萬美元的非豪華稅中產特例中產條款，並將之分配給中鋒艾頓（Deandre Ayton）與側翼拉維亞（Jake LaRavia）。

據記者《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人隨後決定以雙年特例簽下被巫師隊買斷的史馬特。然而，由於球隊薪資已逼近第一層豪華稅硬上限門檻，必須先釋出球員以挪出約510萬美元空間才能完成簽約。

湖人率先釋出合約未保障的米爾頓，節省約390萬美元，接著選擇放棄僅有2.5萬美元保障薪資的古德溫，成功清出完整雙年特例空間。

古德溫上季為瑞迪克（JJ Redick）領軍的湖人出賽29場、其中5場先發，場均攻下5.6分、3.9籃板、1.4助攻與1抄截，三分命中率達 38.2%，是球隊防守端的重要拼圖之一。

雖然湖人在休賽季初曾執行古德溫的球隊選項，顯示對其價值的肯定，但在薪資空間優先與陣容調整需求下，最終仍選擇割愛。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／簽下比爾還不夠！快艇盼強化後場 渴望迎回老船長保羅

今夏積極補強陣容的快艇，繼成功引進明星後衛比爾（Bradley Beal）之後，如今又把目標放在40歲控球指揮官保羅（Chris Paul）身上，期盼能夠迎回「空接之城」的老舵手，進一步厚實整體戰力。

NBA／湖人狂清薪資空間連裁兩後衛 雙年特例喜迎史馬特

為清出足夠薪資空間簽下後衛史馬特（Marcus Smart），洛杉磯湖人隊先後釋出後場球員古德溫（Jordan Goodwin）與米爾頓（Shake Milton），完成今年自由市場上的最新補強布局。

PLG／續約年度洋將伯朗 領航猿直指連霸

桃園璞園領航猿隊今天宣布和2024-25賽季PLG年度洋將伯朗（Alec Brown）完成續約，雙方簽訂2年合約，未來將...

NBA／繼續追夢！夏季聯賽表現優異 河村勇輝獲公牛雙向合約

雖然無緣和灰熊繼續合作，但身高僅172公分的日本控衛河村勇輝仍透過夏季聯賽的表現，成功延續他的NBA夢想！ 芝加哥公牛今日正式宣布，將與現年24歲的河村勇輝簽下雙向合約，有望在2025-26年賽

NBA／曾被詹皇欽點兒子理想模板 史馬特加盟湖人當導師

湖人在今年自由市場尾聲將迎接曾贏得年度最佳防守的鐵衛加盟，有望為陣容帶來更多防守強度與後場深度。 根據《ESPN》報導，史馬特（Marcus Smart）在和巫師達成買斷合約協議之後，預計將以兩

NBA／唐西奇親自招募！DPOY鐵衛買斷合約後將加入湖人

根據《ESPN》報導，曾贏得年度最佳防守球員的鐵衛史馬特（Marcus Smart）已與華盛頓巫師達成買斷協議，並計劃之後以兩年1100萬美元的合約加盟洛杉磯湖人。 消息人士指出，史馬特這份合約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。