NBA／簽下比爾還不夠！快艇盼強化後場 渴望迎回老船長保羅
今夏積極補強陣容的快艇，繼成功引進明星後衛比爾（Bradley Beal）之後，如今又把目標放在40歲控球指揮官保羅（Chris Paul）身上，期盼能夠迎回「空接之城」的老舵手，進一步厚實整體戰力。
總管法蘭克（Lawrence Frank）在受訪時直言：「我們非常非常強烈考慮要讓保羅回歸。他是一名偉大的球員，也是一位出色的快艇人，更具備我們正在尋求的一些關鍵特質。」
保羅曾效力快艇6個賽季，累積送出4023次助攻和902次抄截，高居隊史助攻王，在抄截榜也居第2多。快艇目前希望進一步強化後場組織與控球戰力，依然能繳出高效率表現的保羅毫無疑問成為選項之一。
快艇除了獲得比爾外，先前也引進了中鋒洛培茲（Brook Lopez）和中前鋒柯林斯（John Collins），禁區陣容和前場戰力深度大幅提升。
法蘭克表示，進入休賽季之後，球隊補強重點就是禁區強度、進攻多元性和外線投射、組織能力，這些目標也逐一實現；法蘭克認為接下來的重點便是後場戰力的累積。
目前快艇後場擁有哈登（James Harden）、比爾、鄧恩（Kris Dunn）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）等4位悍將，倘若保羅進駐，恐怕也不見得能夠保證期先發地位。
但即便如此，法蘭克認為保羅如果能夠加入，將能有效分擔哈登的控球重任，同時也兼顧帶領第二陣容的能力，確保48分鐘比賽不間斷的控場強度，並且增加陣容輪替彈性空間。
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