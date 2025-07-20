NBA／繼續追夢！夏季聯賽表現優異 河村勇輝獲公牛雙向合約

雖然無緣和灰熊繼續合作，但身高僅172公分的日本控衛河村勇輝仍透過夏季聯賽的表現，成功延續他的NBA夢想！

芝加哥公牛今日正式宣布，將與現年24歲的河村勇輝簽下雙向合約，有望在2025-26年賽季繼續征戰NBA舞台。

河村勇輝今年夏季聯賽代表公牛出賽5場，平均上場23.9分鐘，繳出場均10.2分6.2助攻2.4籃板2.2抄截的全能數據，三分命中率高達41.7%。其中2場比賽繳出得分與助攻雙位數的「雙十」成績，展現穩定控場與傳導能力。

Yuki Kawamura put on a show tonight in Las Vegas:



🤩 20 points

🤩 10 assists

🤩 6-9 from downtown

🤩 6-11 from the floor pic.twitter.com/nHSLSvvZrG — NBA (@NBA) 2025年7月19日

特別是在18日對上猶他爵士的比賽中，河村勇輝替補登場砍下20分、10助攻，引爆現場觀眾熱烈歡呼，也為自己贏得外界關注。

據統計，河村勇輝總計送出31次助攻為球隊最高，也是2013年以來公牛球員在單屆拉斯維加斯夏季聯賽中的第2多助攻紀錄。此外，河村勇輝還是今年夏季聯賽平均每場至少拿到6助攻、2抄截的唯三球員

挾著世界盃和奧運的亮眼表現，河村勇輝在2024-25賽季與灰熊簽下雙向合約，成為NBA史上第4位出賽的日本球員。河村勇輝在NBA總共出賽22場，平均上場4.2分鐘，貢獻1.6分0.9助攻。他曾於4月13日對戰達拉斯獨行俠一役中，創下生涯新高的12分、5籃板與5助攻。

Yuki Kawamura DAZZLES in the @chicagobulls W in Vegas 💫💯



15 PTS

10 AST (several are 😱)

3 STL pic.twitter.com/3okDslbGuT — NBA (@NBA) 2025年7月15日

而在G聯盟中，河村勇輝平均每場出賽31分鐘，繳出12.4分7.8助攻2.7籃板的成績，助攻排名G聯盟第6高，還入選2025年G聯盟明星賽。

灰熊在賽季結束後並未和河村勇輝續約，但天無絕人之路，河村勇輝仍憑藉自身努力，成功爭取到公牛的3個雙向合約名額之一；同時公牛也宣布釋出後衛楊恩（Jahmir Young），為河村騰出名額。公牛另外兩個雙向合約分別給了米勒（Emanuel Miller）與奧布里奇（Lachlan Olbrich）

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