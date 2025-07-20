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NBA／曾被詹皇欽點兒子理想模板 史馬特加盟湖人當導師

聯合新聞網／ 綜合外電報導
過往效力綠衫軍和詹姆斯時常交手的史馬特，如今將以兩年合約加盟湖人。 路透社
過往效力綠衫軍和詹姆斯時常交手的史馬特，如今將以兩年合約加盟湖人。 路透社

湖人在今年自由市場尾聲將迎接曾贏得年度最佳防守的鐵衛加盟，有望為陣容帶來更多防守強度與後場深度。

根據《ESPN》報導，史馬特（Marcus Smart）在和巫師達成買斷合約協議之後，預計將以兩年1100萬美元合約加盟湖人，其中包含2026-27年賽季的球員選項。

現年31歲的史馬特近兩季雖然受傷勢影響，合計僅出賽54場，但仍被視為聯盟最具侵略性的外圍防守者之一。特別是在芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）離開後，史馬特的加入正好補上外線防守與後場輪替的缺口。

報導中更提到，唐西奇（Luka Doncic）在這段招募過程中扮演關鍵角色，明確向球團表達希望與這位攻守兼備老將聯手搭檔的願望。

值得一提的是，詹姆斯（LeBron James）曾在2024年與瑞迪克（JJ Redick）主持的節目中表示，若要替兒子布朗尼（Bronny James）找一位球員模板，他會選擇史馬特。如今，瑞迪克將邁入第2年執教，史馬特有望成為布朗尼的最佳導師。

為了納入史馬特，湖人將會裁掉後衛米爾頓（Shake Milton）以騰出名額空間。

頂著西區例行賽前3強名號，迎接唐西奇（Luka Doncic）的湖人卻是在季後賽首輪5戰慘遭灰狼「下剋上」淘汰，這也讓球團面臨一個亟需補強的休賽季。

湖人先是在選秀會上透過交易在第二輪拿下運動能力出色的阿肯色大學前鋒蒂埃羅（Adou Thiero），補強年輕與運動能力；隨後以2年1200萬美元的合約簽下具三分能力的拉維亞（Jake LaRavia）。

自由市場開啟之後，渴望提升禁區戰力的湖人可說是如願以償，以2年1660萬美元的價碼收下被拓荒者買斷合約的艾頓（Deandre Ayton），並以1年合約簽回長人海斯（Jaxson Hayes）。

如今唐西奇出馬收下史馬特，湖人開季15人名單基本上確定，中鋒方面有艾頓、克萊柏（Maxi Kleber）和海斯；前鋒分別是詹姆斯、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、八村壘、拉維亞和蒂埃羅。

後場則由唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）領銜，搭配肯奈特（Dalton Knecht）、文森（Gabe Vincent）、布朗尼、古德溫（Jordan Goodwin）和史馬特。雙向合約為傑米森（Trey Jemison III）。

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