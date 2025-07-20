NBA／唐西奇親自招募！DPOY鐵衛買斷合約後將加入湖人

根據《ESPN》報導，曾贏得年度最佳防守球員的鐵衛史馬特（Marcus Smart）已與華盛頓巫師達成買斷協議，並計劃之後以兩年1100萬美元的合約加盟洛杉磯湖人。

消息人士指出，史馬特這份合約包含第2年賽季的球員選項，讓史馬特有機會在2026年自由市場提前跳脫尋求大約。

報導指出，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在延攬史馬特的過程中可說是親自出馬招募，他明確表達希望與這位攻防俱佳的老將並肩作戰的意願。史馬特曾在2022年獲選年度最佳防守球員，生涯3度入選年度防守第一隊。

對史馬特而言，這筆交易象徵他有機會重返爭冠舞台。他生涯前9季都隨塞爾蒂克打進季後賽，但近兩季轉戰灰熊與巫師，卻都無緣季後賽。此外，過去兩季他一共僅出賽54場，2024-25年賽季場均上場時間更降至生涯新低的20分鐘，主要受到右手指傷勢影響。

除了湖人外，太陽與公鹿也曾積極追求史馬特，不過，湖人方面在失去防守悍將芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）後，急需補強一名有經驗的防守者，在唐西奇的招募之下，得以成功擊敗其他競爭球隊。

為了替史馬特騰出名額，湖人計劃裁掉後衛米爾頓（Shake Milton）。米爾頓下季的300萬美元合約如果過了美國時間周日將會轉為完全保障。

現年28歲的米爾頓是在去年12月湖人與籃網的羅素（D'Angelo Russell）交易案中一同和芬尼史密斯被送到洛城。本季代表他出賽30場，僅有1場先發，場均貢獻3.9分、1.8籃板與1.3助攻，投籃命中率為43.3%。

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