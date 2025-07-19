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NBA／楊瀚森提前結束夏季聯賽 可能代表中國男籃出征亞洲盃
今年選秀會以首輪第16順位被拓荒者選走的楊瀚森，被譽為「中國約柯奇（Nikola Jokic」，成為中國男籃史上第3位在NBA首輪獲選的球員。原本一開始還飽受質疑的他，很快就在夏季聯賽證明自己的全能身手和出色潛力，讓外界對於他新賽季的表現寄予厚望。
據統計，除了對火箭一戰得到8分8籃板5助攻3阻攻，楊瀚森前面3戰得分均達雙位數，場均拿下10.8分5.3籃板3.8助攻2.3阻攻，表現相當全面，特別是對鵜鶘一戰還投進3記三分球，其場上視野和傳球意識獲得許多好評，也是他未來能在聯盟立足的一大本錢。
透過這4場比賽，楊瀚森已經將自己的球風特色完全展視在拓荒者高層面前，同時報導也指出，他將不會出戰夏季聯賽的最後一場比賽。
楊瀚森替前結束夏季聯賽旅程，但有消息透露，楊瀚森可能會飛回中國，代表中國男籃出征8月舉行的亞洲盃比賽。
FIBA官方日前公佈亞洲盃的球隊戰力排行榜，澳洲自然高居第一，其次為日本和紐西蘭，中國僅排第4。顯然中國也期盼楊瀚森的回歸能夠幫助球隊衝擊冠軍。
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