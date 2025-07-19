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WNBA／射手優涅思庫再奪三分球大賽冠軍 獎金一半送給新秀

聯合新聞網／ 綜合外電報導
奪下三分球大賽冠軍的優涅思庫(右)，把一半比賽獎金送給了參賽新秀希特倫。 法新社
奪下三分球大賽冠軍的優涅思庫(右)，把一半比賽獎金送給了參賽新秀希特倫。 法新社

在WNBA三分球大賽中再度奪冠的紐約自由女神隊射手優涅思庫（Sabrina Ionescu），持續展現出色的投籃技術，更展現十足學姊風範，將比賽獎金的一半給了參賽新秀希特倫（Sonia Citron），另一半則是捐給慈善機構。

優涅思庫是在第二輪比賽拿下30分，繼2023年後生涯第2度贏得WNBA三分球大賽冠軍，證明自己仍是聯盟最具殺傷力的外線射手之一。

優涅思庫勇奪WNBA三分球大賽冠軍。 路透社
優涅思庫勇奪WNBA三分球大賽冠軍。 路透社

本屆三分球大賽的冠軍獎金為62575美元（約台幣184萬），優涅思庫在賽後記者會上表示，將實現賽前對希特倫的承諾，分給她其中30000美元。

「我們當時坐在場邊，我告訴索尼婭，如果我贏了，就把一半獎金給她，」優涅思庫說。

「我會這麼做，是因為她是這次比賽唯一的新秀。她很興奮能夠參賽，我也替她感到緊張。我必須兌現這個承諾，把這筆錢給她。」

優涅思庫繼續補充說道：「她敢於挑戰這場比賽，光是參與就很了不起。這對一位新秀來說需要莫大的勇氣，我真的為她感到開心。剩下的獎金，我會捐給自己的基金會。」

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