NBA／比爾加盟又組新三巨頭 快艇主帥：這種等級球星很罕見

在與鳳凰城太陽完成買斷協議後，比爾（Bradley Beal）今天正式加盟快艇，在剛滿32歲的不久，開啟了NBA生涯另一新篇章。

比爾是放棄原合約中最後兩年共計1.1億美元中的1390萬美元，讓太陽未來5年用攤提方式處理他剩餘薪資，從而避開第二層硬上限，鬆綁交易和買賣自由球員的部分限制。比爾最終則是和快艇簽下2年1100萬美元的合約，其中第2年為球員選項。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）在聲明中盛讚比爾的加盟。「這種等級的球員是非常罕見且難以獲得。他曾經是球隊的王牌，能勝任多種角色，具備強大的得分爆發力，不論是擋拆、跑位接球、定點投籃，甚至自主創造進攻，樣樣得心應手。此外，他也能跑無球，是出色的切入者與傳球者，能讓身邊隊友變得更好。」

比爾預計將接替先前被交易至邁阿密熱火的鮑威爾（Norman Powell），成為快艇的先發得分後衛。這是今夏積極補強的快艇另一力作，先前他們先以2年1800萬美元合約簽下中鋒洛培茲（Brook Lopez），又在三方交易中迎來前爵士前鋒柯林斯（John Collins），禁區陣容和戰力深度大幅提升。

比爾生涯場均可以攻下21.5分4.3助攻4.1籃板，三分命中率達37.6%。即使過去兩季效力太陽期間不算太愉快，場均仍有17.6分4.3助攻3.8籃板的貢獻，投籃命中率達50.5%，三分命中率也有40.7%。

根據數據統計顯示，比爾在2024-25賽季的兩分球命中率達57%，上籃與灌籃命中率更高達66%，皆為生涯新高，顯現比爾仍有強大的得分威脅力。

不過就跟快艇近幾年屢屢在華麗陣容中遭受衝擊的情況類似，傷病問題還是比爾整體發揮的最大隱憂，近兩季他僅出賽106場，足足缺席58場之多。

轉戰快艇之後，比爾將與雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）重新組成三巨頭，能否重新踏上挑戰西區冠軍賽舞台，甚至隊史首度觸及總冠軍賽地板，外界也持續關注中。

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