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NBA／不回歐洲了？傳瓦藍邱納斯將如期報到 金塊高層樂觀：不用擔心

聯合新聞網／ 綜合外電報導
瓦藍邱納斯傳出預計會如期加盟金塊，備戰新賽季。 路透社
瓦藍邱納斯傳出預計會如期加盟金塊，備戰新賽季。 路透社

丹佛金塊看起來不再需要為中鋒約柯奇（Nikola Jokic）尋找替補人選，因為根據高層說法，資深中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）預計會如期加盟球隊，備戰新賽季。

金塊先前與國王交易，送出薩里奇（Dario Saric）換來身高6呎11吋的瓦藍邱納斯。不過在交易敲定前，曾有媒體報導指稱歐洲豪門球隊帕納辛奈科斯（Panathinaikos）正積極網羅瓦藍邱納斯，導致外界對他是否會繼續效力NBA產生疑慮，畢竟他目前仍有兩年、總值超過2000萬美元的合約在身。

對此，金塊隊籃球事務執行副總裁坦澤（Ben Tenzer）在記者會中強調，瓦藍邱納斯將會履行合約，沒有任何離隊或拒絕報到的問題。

「我們與他之間的對話一直都很正面，他對於加入金塊感到非常興奮，」坦澤說道，「我們完全沒有任何擔憂他是否會加入球隊。」

季後賽再度失利的金塊，在坦澤與球員人事執行副總裁華勒斯（Jonathan Wallace）上任後積極進行陣容調整。現年33歲的瓦藍邱納斯被視為休賽季補強的重要一環。

除了瓦藍邱納斯之外，金塊不惜送走2023冠軍班底波特（Michael Porter Jr.），從籃網交易來射手前鋒強森（Cam Johnson）；另外也陸續補進了同為2023年冠軍功臣布朗（Bruce Brown），還有具備外線火力的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）。

瓦藍邱納斯預計今夏將代表立陶宛國家隊出征歐錦賽，金塊方面透露，球團有可能會派代表前往觀察他的狀態。

「他們的計畫是盡快讓他報到，但仍在處理相關安排，」華勒斯補充，「屆時我們會再因應情況做決定。」

瓦藍邱納斯上季分別效力巫師與國王，合計出賽81場，場均貢獻10.4分7.7籃板2助攻。他將會擔任約柯奇的主要替補，協助分擔內線負荷。

約柯奇上季場均出賽時間高達36.7分鐘，創下生涯新高，因此金塊亟需有經驗的禁區球員提供穩定輪替。如今隨著瓦藍邱納斯的到來，球隊的禁區深度已大致底定。

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