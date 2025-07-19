NBA／鵜鶘恐怖傷兵魔咒持續！樂透菜鳥動刀休兵至少3個月

紐奧良鵜鶘的恐怖傷兵魔咒宛如絕命終結戰般，不斷上演續集，看起來是沒有終止的時刻！

球團正式宣布，今年首輪樂透新秀中鋒昆恩（Derik Queen）已經接受左手腕舟月韌帶撕裂修復手術，預計將在12週之後重新評估傷勢狀況。

昆恩是在日前對上拓荒者的比賽中受傷，這段復健時間也意味著他可能將錯過訓練營初期與季前熱身賽，新秀賽季還沒起步就遇到考驗。

鵜鶘在今年選秀會上大膽操作向上交易，將原本的第23順位送到老鷹，直接跳升到第13順位，選進這位內線新星，代價是送出一枚2026年無保護首輪籤。除了昆恩，鵜鶘亦在第7順位選進奧克拉荷馬大學後衛費爾斯（Jeremiah Fears）。

昆恩在拉斯維加斯夏季聯賽共出賽3場，平均上場27.1分鐘，繳出14分、11籃板、2.3助攻的成績，展現出不俗的內線控制力與未來潛力。球隊亦給予他更多在外圍持球與組織的空間，試圖培養他的策應能力。

不過，昆恩也暴露出控球上的課題，在首戰就出現7次失誤，對拓荒者一戰更高達8次。儘管如此，他在那場比賽仍拿下17分、10籃板與3助攻的雙十表現，繳出夏季聯賽的代表作。

身高身高6呎9吋的昆恩在今年在NCAA錦標賽曾投進壓哨絕殺，幫助馬里蘭大學挺進甜蜜16強，但最終不敵冠軍佛羅里達大學。

鵜鶘原本期待昆恩能在訓練營展現即戰力與長期潛能，如今這起傷勢將可能打亂球隊輪替與培養計畫。12週後的檢查時間點，將與季前訓練營與熱身賽大致重疊，屆時昆恩是否能即時恢復參與實戰，將是鵜鶘醫療團隊與教練團的重要觀察重點。

鵜鶘近幾個賽季都面臨嚴重的傷病麻煩，上季甚至一度發生所有主力球員都進入傷兵名單，整個賽季大家輪流缺席，連帶影響到整體戰績。

今年休賽季鵜鶘尋求補強，送走了麥凱倫（CJ McCollum）、歐林尼克（Kelly Olynyk），換來得分悍將波爾（Jordan Poole）以及功能全面的比伊（Saddiq Bey）；選進潛力長人昆恩的同時，還補進了勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）。

商品推薦