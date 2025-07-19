快訊

現在快衝！Switch 2體驗會在大巨蛋 免費入場還能見瑪利歐、耀西一面

薇帕颱風環流進逼 台北市文山、中正區已出現8級陣風

中職／賽前憾事！「魔鷹」妻子搭機來台突然過世 退出明星賽

NBA／鵜鶘恐怖傷兵魔咒持續！樂透菜鳥動刀休兵至少3個月

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鵜鶘樂透新秀中鋒昆恩出師不利。 法新社
鵜鶘樂透新秀中鋒昆恩出師不利。 法新社

紐奧良鵜鶘的恐怖傷兵魔咒宛如絕命終結戰般，不斷上演續集，看起來是沒有終止的時刻！

球團正式宣布，今年首輪樂透新秀中鋒昆恩（Derik Queen）已經接受左手腕舟月韌帶撕裂修復手術，預計將在12週之後重新評估傷勢狀況。

昆恩是在日前對上拓荒者的比賽中受傷，這段復健時間也意味著他可能將錯過訓練營初期與季前熱身賽，新秀賽季還沒起步就遇到考驗。

鵜鶘在今年選秀會上大膽操作向上交易，將原本的第23順位送到老鷹，直接跳升到第13順位，選進這位內線新星，代價是送出一枚2026年無保護首輪籤。除了昆恩，鵜鶘亦在第7順位選進奧克拉荷馬大學後衛費爾斯（Jeremiah Fears）。

昆恩在拉斯維加斯夏季聯賽共出賽3場，平均上場27.1分鐘，繳出14分、11籃板、2.3助攻的成績，展現出不俗的內線控制力與未來潛力。球隊亦給予他更多在外圍持球與組織的空間，試圖培養他的策應能力。

不過，昆恩也暴露出控球上的課題，在首戰就出現7次失誤，對拓荒者一戰更高達8次。儘管如此，他在那場比賽仍拿下17分、10籃板與3助攻的雙十表現，繳出夏季聯賽的代表作。

身高身高6呎9吋的昆恩在今年在NCAA錦標賽曾投進壓哨絕殺，幫助馬里蘭大學挺進甜蜜16強，但最終不敵冠軍佛羅里達大學。

鵜鶘原本期待昆恩能在訓練營展現即戰力與長期潛能，如今這起傷勢將可能打亂球隊輪替與培養計畫。12週後的檢查時間點，將與季前訓練營與熱身賽大致重疊，屆時昆恩是否能即時恢復參與實戰，將是鵜鶘醫療團隊與教練團的重要觀察重點。

鵜鶘近幾個賽季都面臨嚴重的傷病麻煩，上季甚至一度發生所有主力球員都進入傷兵名單，整個賽季大家輪流缺席，連帶影響到整體戰績。

今年休賽季鵜鶘尋求補強，送走了麥凱倫（CJ McCollum）、歐林尼克（Kelly Olynyk），換來得分悍將波爾（Jordan Poole）以及功能全面的比伊（Saddiq Bey）；選進潛力長人昆恩的同時，還補進了勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／不回歐洲了？傳瓦藍邱納斯將如期報到 金塊高層樂觀：不用擔心

丹佛金塊看起來不再需要為中鋒約柯奇（Nikola Jokic）尋找替補人選，因為根據高層說法，資深中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）預計會如期加盟球隊，備戰新賽季。 金塊先前與

NBA／勇士賣庫明加瞄準3D鐵衛 談判未果遭國王拒絕

有關庫明加（Jonathan Kuminga）的交易傳聞遲遲未有太多進展，近期又傳出勇士在與國王洽談先簽後換過程中，表達出對於艾利斯（Keon Ellis）的高度興趣，不過國王已經明確拒絕將他放進交易

NBA／比爾加盟又組新三巨頭 快艇主帥：這種等級球星很罕見

在與鳳凰城太陽完成買斷協議後，比爾（Bradley Beal）今天正式加盟快艇，在剛滿32歲的不久，開啟了NBA生涯另一新篇章。 比爾是放棄原合約中最後兩年共計1.1億美元中的1390萬美元，讓

NBA／鵜鶘恐怖傷兵魔咒持續！樂透菜鳥動刀休兵至少3個月

紐奧良鵜鶘的恐怖傷兵魔咒宛如絕命終結戰般，不斷上演續集，看起來是沒有終止的時刻！ 球團正式宣布，今年首輪樂透新秀中鋒昆恩（Derik Queen）已經接受左手腕舟月韌帶撕裂修復手術，預計將在12

NBA／熱火後衛捲入假球案調查 賭客昔投注30筆全中獲利38萬

根據《ESPN》報導，邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）近日與美國聯邦調查機關針對「可疑賭注」案件的關聯有了進一步發展。雖然洛齊爾目前尚未被指控或認定違規，但同時也尚未完全被排除嫌疑。

NBA／透納加盟公鹿重創溜馬戰力 卡帥淡定：我們會沒事的

現年29歲中鋒透納（Myles Turner）在今年自由市場做出驚人決定，結束長達10年的印城生涯，改以4年1.07億美元的合約價碼加盟公鹿，與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。