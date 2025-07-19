NBA／勇士賣庫明加瞄準3D鐵衛 談判未果遭國王拒絕

有關庫明加（Jonathan Kuminga）的交易傳聞遲遲未有太多進展，近期又傳出勇士在與國王洽談先簽後換過程中，表達出對於艾利斯（Keon Ellis）的高度興趣，不過國王已經明確拒絕將他放進交易籌碼之中，視其為未來戰力核心之一

現年25歲的艾利斯加入國王3年表現持續成長，上季出賽80場，有28場擔任先發，場均得到8.3分2.7籃板1.5助攻，投籃命中率48.9%，三分球命中率高達43.3%。

擁有外線投射能力與多位置防守能力，艾利斯可說是已逐漸建立起「被低估的3D型後衛」地位。他已經成為國王輪替中不可或缺的一員，也正是勇士補強戰力深度所渴望的類型。

25 year old Keon Ellis gets way too much love from y’all he would not get any playing time on any top 10 team in the league. 0, 0 minutes pic.twitter.com/Qdfs0VYjdM — 𝚛𝚞𝚗 (@RunWithFox) 2025年7月3日

據先前報導，國王已經執行艾利斯本季的球隊選項，下季年薪為230萬美元，艾利斯在2025-26年賽季將有資格簽下一份新的長期合約。倘若雙方未達成續約，他在賽季結束後成為不受限制的自由球員。

6 minutes of keon ellis defensive highlights 😍 pic.twitter.com/Az7r1d85aX https://t.co/nXUVcsBbTX — rod 🇨🇴🇲🇽 (@modernjamm) 2025年7月19日

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