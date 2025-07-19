快訊

千元理財新利器 看懂TISA投資基金3大眉角

質疑周台英靠「血資料」取得博士學位… 蘇一峰：台師大敢查辦到底嗎？

Toyota／Lexus傳出數位儀表故障！和泰證實：預計大規模召回6.4萬輛

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／參加明星賽家裡遭竊盜 響尾蛇球星馬提請假暫離

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
響尾蛇隊馬提。 美聯社
響尾蛇隊馬提。 美聯社

大聯盟下半球季今天開打，響尾蛇隊陣中卻少了球星馬提（Ketel Marte），他在參加明星賽的期間位於鳳凰城的住宅遭到入室行竊，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）僅低調表示，馬提因為「個人因素」需要休息幾天。

根據《USAToday》報導，馬提向球隊請假處理住宅被盜一案，當地警方在美國時間16日宣布，馬提的住所遭到入室竊盜，初步判斷犯案時間在15日晚間，多項私人財物遭竊，包括珠寶，但現場沒有發現強行闖入跡象，目前仍在調查中。

15日那天馬提人正在亞特蘭大參加大聯盟明星賽，這是他生涯第三度入選，並擔任國聯明星隊隊先發二壘手，兩次打擊敲出一支帶有2分打點的安打。

「我們都知道他正在經歷什麼，」羅夫洛談到馬提遇到入室盜竊案時表示：「當他感到難過時，他會稍微封閉自己，我尊重他的空間，也會給他時間。」

雖然對於響尾蛇來說，馬提的缺席導致內野人手不足，需要另外簽下阿坎塔拉（Sergio Alcantara）支援，但羅夫洛認為馬提依舊是很出色的球員，也尊重他現在的處境，「我希望他在這裡，但既然不在，我們只能接受現況。」

運動員因行程公開，住宅常成為行竊對象，今年2月，美國司法部就起訴了七名男子，指控他們隸屬一個南美犯罪集團，曾以NFL球星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）等人為目標。

上個月也有一名西雅圖男子被起訴，原因是涉嫌闖入多名當地運動員的住所行竊，受害者包括水手隊投手卡斯提歐（Luis Castillo）、外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、以及道奇隊投手史奈爾（Blake Snell）。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

中職／林智勝43歲扛先發第4棒 生涯最終明星賽鐵定破2紀錄

中職／明星賽首戰黃保羅、陳宇宏擔綱先發投手 雙老扛中心棒次

中職／明星賽穿上客制戰靴 張育成、陳晨威帥度倍增

WNBA／超級巨星克拉克因傷缺席明星賽 直言非常難過與失望　

相關新聞

NBA／透納加盟公鹿重創溜馬戰力 卡帥淡定：我們會沒事的

現年29歲中鋒透納（Myles Turner）在今年自由市場做出驚人決定，結束長達10年的印城生涯，改以4年1.07億美元的合約價碼加盟公鹿，與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）

NBA／熱火後衛捲入假球案調查 賭客昔投注30筆全中獲利38萬

根據《ESPN》報導，邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）近日與美國聯邦調查機關針對「可疑賭注」案件的關聯有了進一步發展。雖然洛齊爾目前尚未被指控或認定違規，但同時也尚未完全被排除嫌疑。

MLB／參加明星賽家裡遭竊盜 響尾蛇球星馬提請假暫離

大聯盟下半球季今天開打，響尾蛇隊陣中卻少了球星馬提（Ketel Marte），他在參加明星賽的期間位於鳳凰城的住宅遭到入...

WNBA／超級巨星克拉克因傷缺席明星賽 直言非常難過與失望　

WNBA超級球星克拉克（Caitlin Clark）今天透過球團宣布，因右鼠蹊傷勢，將不會參加本周末舉行的WNBA明星賽與三分球大賽。 克拉克本季傷勢不斷，但仍在球迷票選中高居榜首，獲選周六明星

NBA／不只是專注調養為灰狼爭冠 戈貝爾退出歐錦賽有其他考量

自宣布不參加2025年歐錦賽（EuroBasket 2025）後，原本在社群也保持沉默的法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），近日首度公開說明自己退賽的決定。。 「是的，這是一項經過深思熟慮

NBA／2025年自由市場開跑 球員交易簽約動態一覽

NBA休賽季的球員異動相關流言蜚語，早在雷霆與溜馬爭冠期間已經逐漸甚囂塵上，隨著火箭重磅交易從太陽引進聯盟巨星杜蘭特（Kevin Durant）後，7月1日才開啟的自由市場戰爭已經隱然開打。 另

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。