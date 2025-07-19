MLB／參加明星賽家裡遭竊盜 響尾蛇球星馬提請假暫離

大聯盟下半球季今天開打，響尾蛇隊陣中卻少了球星馬提（Ketel Marte），他在參加明星賽的期間位於鳳凰城的住宅遭到入室行竊，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）僅低調表示，馬提因為「個人因素」需要休息幾天。

根據《USAToday》報導，馬提向球隊請假處理住宅被盜一案，當地警方在美國時間16日宣布，馬提的住所遭到入室竊盜，初步判斷犯案時間在15日晚間，多項私人財物遭竊，包括珠寶，但現場沒有發現強行闖入跡象，目前仍在調查中。

15日那天馬提人正在亞特蘭大參加大聯盟明星賽，這是他生涯第三度入選，並擔任國聯明星隊隊先發二壘手，兩次打擊敲出一支帶有2分打點的安打。

「我們都知道他正在經歷什麼，」羅夫洛談到馬提遇到入室盜竊案時表示：「當他感到難過時，他會稍微封閉自己，我尊重他的空間，也會給他時間。」

雖然對於響尾蛇來說，馬提的缺席導致內野人手不足，需要另外簽下阿坎塔拉（Sergio Alcantara）支援，但羅夫洛認為馬提依舊是很出色的球員，也尊重他現在的處境，「我希望他在這裡，但既然不在，我們只能接受現況。」

運動員因行程公開，住宅常成為行竊對象，今年2月，美國司法部就起訴了七名男子，指控他們隸屬一個南美犯罪集團，曾以NFL球星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）等人為目標。

上個月也有一名西雅圖男子被起訴，原因是涉嫌闖入多名當地運動員的住所行竊，受害者包括水手隊投手卡斯提歐（Luis Castillo）、外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、以及道奇隊投手史奈爾（Blake Snell）。

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