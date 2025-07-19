NBA／熱火後衛捲入假球案調查 賭客昔投注30筆全中獲利38萬

根據《ESPN》報導，邁阿密熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）近日與美國聯邦調查機關針對「可疑賭注」案件的關聯有了進一步發展。雖然洛齊爾目前尚未被指控或認定違規，但同時也尚未完全被排除嫌疑。

這起聯邦調查可追溯至2023年3月23日，當時洛齊爾仍效力黃蜂，參與對戰鵜鶘的比賽。據報導，賽前一名賭客在短短46分鐘內於密西西比州比洛克西某家運彩公司下注30筆「洛齊爾各項表現低於開盤數據」的賭注，結果所有下注全數命中。

該場比賽，洛齊爾僅上場10分鐘即因腳傷退場，賽前並未列入傷兵名單。他最終繳出5分、4籃板、2助攻的成績，全數低於賭盤預設數據，這場也成為他當季最後一戰。洛齊爾2024年1月被交易至邁阿密熱火。

這30筆下注為該平台帶來13017.70美元（約38萬台幣）的賠付損失，被標記為「異常賭注」，並以「可能涉及內線消息」為由一度拒絕支付獎金，但監管單位後續提出質疑認為無明確證據，最後該運彩平台仍如常結算並支付獎金。

據知情人士透露，當天至少有6間來自不同州的賭場察覺與洛齊爾相關的投注異常，尤其集中在路易斯安那州與密西西比州。美國賭博監控機構「U.S. Integrity」在當天下午發出全美警示，稱「洛齊爾的NBA球員數據賭盤出現可疑投注」。大多數主流運彩平台在接獲警訊後約一小時內，全面關閉與洛齊爾有關的投注項目。

洛齊爾的律師崔斯提（Jim Trusty）強調，洛齊爾並非調查對象，但美國檢察官辦公室至今未公開確認或否認這一說法。

崔斯提表示：「我期望聯邦調查在某個時點結束，並且調查人員能專業地告知我們，這件事已經百分之百落幕，與2023年他們所作出的結論一致。」

他所提到的，是洛齊爾在2023年曾主動配合FBI與NBA進行面談調查，當時雙方結論為「無不法行為」。

此次洛齊爾事件與波特（Jontay Porter）禁賽案為同一宗聯邦調查案。據報導，兩者涉案的部分賭博帳號有所重疊。然而，崔斯提澄清，洛齊爾與波特案中任何涉案人員皆無關聯。

目前為止，洛齊爾未遭正式指控或起訴，但調查尚未畫下句點。在聯盟加強防堵假球與運彩操控的當下，這起案件的發展勢必牽動更多球員與球隊的關注。而對洛齊爾本人而言，聯邦調查何時結束、是否能證實清白，將是影響未來聲譽與職涯的重要關鍵。

除了洛齊爾，《ESPN》今年6月也報導，射手畢斯利（Malik Beasley）也在同一聯邦調查名單之列，雖然目前同樣未被指控或認定有不當行為。

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