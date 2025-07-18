瓊斯盃／12記三分球、末節失3分 中華白賞阿聯7連敗

瓊斯盃中華白隊在昨天大比分差不敵菲律賓後，今天則是遭遇勝場尚未開胡的阿聯，在全場命中12顆三分球，其中葉惟捷、陳將双都投進三顆三分球下，最終中華白就以88：66賞給阿聯7連敗。

中華白在昨天遭遇陣容完整且經驗佔有優勢的菲律賓，在首節還能與對手拉鋸的情況下，後三節在攻守上都遭到菲律賓壓制，最終以32分差距輸球。

不過今天碰上仍在尋求首勝的首勝的阿聯，中華白也沒有放過止敗機會，上半場阿聯在阿拉沙比（Qais Omar Alshabebi）領軍下還與中華白一度拉鋸，不過第三節葉惟捷先是開節連續投進3顆三分球，隨後更由陳將双接手連進兩顆三分球，幫助中華隊拉開差距。

儘管第三節後段阿聯再度將比分差距縮小，但第四節中華白的防守成功牽制著阿聯，讓阿聯單節僅有3分進帳，加上阿聯歸化球員狄克森（DeMarco Dickerson）在第四節扭傷右腳踝退場，最終中華白就以22分差距拿下第3勝。

中華白今天共計投進12顆三分球，其中葉惟捷投進三顆三分球拿下13分，郭俊言則是替補上陣拿下15分，黃宙騏則有11分表現。 葉惟捷今天投進三顆三分球拿下13分。記者季相儒／攝影

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