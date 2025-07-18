NBA／球星里拉德重返老東家 美媒：3年12億元回拓荒者
體育新聞頻道ESPN今天指出，美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德即將敲定一份為期3年、價值4200萬美元（約新台幣12億3000萬元）合約，要重返他的老東家波特蘭拓荒者。
根據ESPN報導，里拉德（Damian Lillard）與公鹿的現有合約再加上拓荒者新合約，2025-26賽季的薪資將達到7000萬美元。
此外，曾效力拓荒者長達11個球季的里拉德，還會擁有2027-28賽季的球員選擇權和不可交易條款。
里拉德於今年4月27日的東區聯盟季後賽首輪第4戰第1節，不慎拉傷左腳阿基里斯腱而報銷，公鹿也在第5戰遭到印第安納溜馬淘汰。
現年35歲的里拉德，預計還會缺席2025-26賽季。
里拉德NBA生涯共出戰900場例行賽，場均貢獻25.1分、6.7助攻、4.3籃板，他於13個球季總計奪下2萬2598分，在NBA現役球員排第8名。
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