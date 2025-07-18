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NBA／透納加盟公鹿重創溜馬戰力 卡帥淡定：我們會沒事的

聯合新聞網／ 綜合外電報導
透納今夏轉戰公鹿。 路透社
透納今夏轉戰公鹿。 路透社

現年29歲中鋒透納（Myles Turner）在今年自由市場做出驚人決定，結束長達10年的印城生涯，改以4年1.07億美元的合約價碼加盟公鹿，與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強勢聯手，消息一出可說是震撼整個聯盟。

功能角色極其特殊的透納，季後賽期間場均貢獻13.8分4.8籃板2阻攻，三分命中率34.4%，可說是球隊不可或缺的重要核心，更幫助溜馬睽違25年重返總冠軍賽舞台。儘管無緣奪冠，但恢復自由身的他一般預料還是會續留溜馬，沒想到卻發生如此巨大的變化。

對溜馬來說，為了填補透納離開的禁區空缺，溜馬先是和灰熊達成交易協議，換來球風屬性相似的中鋒赫夫（Jay Huff），之後陸續和威斯曼（James Wiseman）、傑克森（Isaiah Jackson）完成續約。

透過這波補強，即使面對禁區核心的離開，溜馬教練團的信心也沒有因此動搖。總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在接受《富比士Forbes》訪問時展現淡定態度，顯示球隊已有因應計畫，他僅用了3個字回應：「我們會沒事的。」

不過，溜馬下季面臨不只是內線戰力重整的問題，陣中核心哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在搶七大戰中不幸遭遇阿基里斯腱撕裂重傷，預計將缺席大半個賽季，球隊戰力雪上加霜。

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