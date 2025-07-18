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WNBA／超級巨星克拉克因傷缺席明星賽 直言非常難過與失望　

聯合新聞網／ 綜合報導
WNBA超級球星克拉克。 美聯社
WNBA超級球星克拉克。 美聯社

WNBA超級球星克拉克Caitlin Clark）今天透過球團宣布，因右鼠蹊傷勢，將不會參加本周末舉行的WNBA明星賽與三分球大賽。

克拉克本季傷勢不斷，但仍在球迷票選中高居榜首，獲選周六明星賽的先發與隊長，並原定生涯首次參加三分球大賽。

「我很開心印第安納能主辦這次的全明星周末，我知道這會是史上最棒的一屆明星賽。」克拉克表示，「我非常難過與失望，無法參加三分球大賽與明星賽，我必須讓身體休息，不過我仍會在球場現場參與活動。」

克拉克本季已因傷缺席10場例行賽，在這之前她從未缺席大學或職業任何一場比賽。但今年從熱身賽開始，已經歷2次左大腿四頭肌傷勢與1次左鼠蹊傷勢。克拉克本季出賽13場，平均得到16.5分8.8助攻5.0籃板及1.6抄截。

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克拉克 Caitlin Clark

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