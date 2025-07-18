NBA／不只是專注調養為灰狼爭冠 戈貝爾退出歐錦賽有其他考量

自宣布不參加2025年歐錦賽（EuroBasket 2025）後，原本在社群也保持沉默的法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），近日首度公開說明自己退賽的決定。。

「是的，這是一項經過深思熟慮後才做出的決定，原因有很多，」戈貝爾說。

「過去幾個夏天我的行程都非常忙碌，真的很疲累。很多人可能不了解歐錦賽的強度，比賽通常在NBA開季前才結束，對球員來說是很重大的責任和壓力。我之前就說會等到球季結束後再決定，現在我做出了選擇。今年夏天，我想專注在自己、家庭和我的孩子身上。」

身為法國國家隊多年主力，戈貝爾至今已經累積112場國際賽出賽紀錄，僅在2017年歐錦賽缺席。不過，自從2021年東京奧運期間因上場時間受限感到挫折後，他便數度對是否繼續參與國家隊任務表達保留態度，尤其是考量灰狼今年又一路殺到西區冠軍賽，調養身心自然成了休賽季另一個重要目標。

「如果你問灰狼球團，我敢肯定他們會很開心我今年夏天不參加國際賽，」戈貝爾今年2月接受專訪時曾表示，「球隊在我身上投入了大量資源。」

灰狼在2024年才以3年1.1億美元與戈貝爾完成延長合約，經歷個人與球隊層面都極具挑戰的一年後，戈貝爾選擇自2021年以來首次整個夏天都不參與國家隊事務，專注追逐NBA總冠軍。

儘管如此，戈貝爾還是強調自己並未從法國國家隊「退役」。「我依然渴望為法國出賽，只是現在，是時候也為我自己和家人保留一段時間了，」戈貝爾補充道。

戈貝爾除了擁有兩面奧運銀牌外，2014年和2019年獲得世界盃銅牌，2022年歐錦賽奪銀，2015年歐錦賽則是銅牌。

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