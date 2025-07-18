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NBA／比爾離開太陽只比YA告別！杜蘭特等球星留言朝聖

聯合新聞網／ 綜合報導
比爾(佐)、杜蘭特(右)。 美聯社
比爾(佐)、杜蘭特(右)。 美聯社

比爾（Bradley Beal）日前與太陽隊達成買斷協議，以2年合約加盟快艇隊。他只在IG貼出「YA表情符號」向太陽告別，多位球員也在留言區朝聖。

比爾只待太陽2季，太陽就決定與他分道揚鑣，他原合約還剩2年1.1億美元，最終放棄1390萬美元，與快艇簽下2年1100萬美元合約。

相較當年離開巫師隊的感性發文，比爾這次只貼4張照片並留下YA表情符號。貼文一出，吸引多位NBA球員留言，包含楊恩（Trae Young）、阿德巴約（Bam Adebayo）、佐蒙德（Andre Drummond）、瓊斯（Tyus Jones）。

上季一起在太陽打拼的火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant）也留下哭笑表情。

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快艇 太陽 Kevin Durant Bradley Beal

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