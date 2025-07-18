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NBA／吉迪與公牛合約年薪談不攏！傳雙方差距近3億
吉迪（Josh Giddey）上季在公牛隊打出不錯的表現，不過休賽季成為受限制自由球員後，尚無其他球隊開價，也未與公牛達成協議，據傳雙方價碼差距高達1000萬美元（約2.94億台幣）。
資深記者費雪（Jake Fischer）指出，「吉迪的經紀團隊始終堅持爭取年薪3000萬美元的合約。公牛的報價則更接近2000萬美元。」
費雪還提到，「吉迪自夏季聯賽開打以來，就一直待在拉斯維加斯，但並未出席公牛隊前2場夏季聯賽的比賽現場。」
現年22歲的吉迪上季出賽70場，平均得到14.6分8.1籃板7.2助攻1.2抄截，三分命中率37.8%。其中3月份表現高檔，場均得到20.3分9.6籃板9.0助攻。
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