NBA／買斷比爾後太陽交易解套 傳積極爭取勇士庫明加

在太陽與比爾（Bradley Beal）正式完成買斷合約後，意味著球隊在交易方面獲得了解套，根據資深記者費雪（Jake Fischer）透露，太陽仍在積極追求庫明加（Jonathan Kuminga），希望透過先簽後換引進這位年輕新星。

消息人士表示，太陽隊在完成比爾的買斷後，已聯繫庫明加的經紀人與勇士高層，明確表示對這位天賦出色的鋒線球員有高度興趣。「太陽是近期最新一支對庫明加先簽後換表達出興趣的球隊，儘管要促成這筆交易並不容易。」費雪指出。

太陽隊目前手中可用來交易的首輪籤與年輕潛力股有限，難以滿足勇士對於庫明加交易的起始報價。據了解，勇士希望從交易中至少獲得一枚首輪籤，這讓資產拮据的太陽要完成交易充滿挑戰。

比爾剩餘合約預計會用「攤提」方式處理，未來5年每年平均分攤約1940萬美元，最晚需在8月31日前做出決定。若完成此操作，太陽將擺脫過去兩季因觸及第一與第二層硬上限而受到的交易限制，得以進行先簽後換等操作。

若雙方確實展開討論，太陽預計可能以奧尼爾（Royce O'Neale）與艾倫（Grayson Allen）為基礎組合籌碼，或是有將中鋒理查茲（Nick Richards）納入交易包裹的可能。

現年22歲的庫明加上季繳出場均15.3分、4.6籃板、2.2助攻的成績，正處生涯上升期。據Fischer透露，庫明加尋求的年薪約在2500萬美元以上，考量其目前在勇士體系的難處，若是長約方案對勇士而言有一定壓力，這也讓先簽後換的交易方式成為球團更實際的解方。

今夏太陽先後出清杜蘭特（Kevin Durant）和比爾，陸續收下格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、威廉斯（Mark Williams）、中鋒馬魯亞奇（Khaman Maluach）、前鋒弗萊明（RasheerFleming）、後衛布雷亞（Koby Brea）等人，加上原有的鄧恩（Ryan Dunn）與伊戈達羅（Oso Ighodaro），逐步形成年輕化核心陣容，圍繞布克（Devin Booker）打造未來陣線，若能補進庫明加，無疑是更能強化這樣的布局。

事實上，太陽與勇士兩隊在球季期間就曾圍繞庫明加進行過交易討論，當時勇士希望將杜蘭特重新帶回灣區，但最終未能達成共識，勇士改為換來巴特勒（Jimmy Butler）。

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