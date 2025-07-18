NBA／「Together Again」 里拉德親自宣告回歸拓荒者

拓荒者隊在今天傳出與前當家球星里拉德（Damian Lillard）簽下3年4200萬美元且附帶球員選擇權和不可交易條款的合約，重磅回歸「Rip City」，而里拉德也隨即在社群媒體上上傳拓荒者更衣室內其他隊友與帶有自己背號0號和名字的專用櫃子，並留言「重聚」，宣告回歸拓荒者。

里拉德在2023年遭到拓荒者交易至公鹿並換取哈勒戴（Jrue Holiday）、卡瑪拉（Toumani Camara）等重要重建資產，離開待了11個賽季的波特蘭，而隨後拓荒者又將哈勒戴轉手送到塞爾蒂克換來威廉斯（Robert Williams III）、波格登（Malcolm Brogdon）等人，其中波格登更成為後來拓荒者獲得阿夫迪賈（Deni Avdija）的重要籌碼。

而今天里拉德在傳出回歸拓荒者的消息後，他個人也在社群上分享自己的簽約訊息，並且上傳拓荒者休息室內與其他隊友並列的自己專屬櫃子，間接證實這項加盟訊息，且這排櫃子中正包含當年與里拉德互換東家的哈勒戴、卡瑪拉，以及透過之後哈勒戴交易案換回的威廉斯，其中哈勒戴是在日前被塞爾蒂克送回到拓荒者換取西蒙斯（Anfernee Simons），間接觸成里拉德與當年換取自己的交易籌碼們再度攜手合作。

對於里拉德的回歸，ESPN也在今天給出了「A-」的不錯評價，雖然里拉德樂觀估計要到下賽季末段才有機會回歸，但拓荒者如今將擁有里拉德加上哈勒戴這對極具經驗的後場組合，將能帶領阿夫迪賈、卡瑪拉、夏普（Shaedon Sharpe）、韓德森（Scoot Henderson）以及今年選入的中國大陸新秀楊瀚森等年輕球員成長，期待能縮短重建陣痛期。

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