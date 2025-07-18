NBA／重磅回歸老東家 里拉德傳將與拓荒者簽3年合約
在日前遭到公鹿無預警買斷合約的明星後衛里拉德（Damian Lillard），儘管新賽季仍將以養傷為首要目標，且能否出賽仍是未知數，但在今天傳出他將與老東家拓荒者簽下3年總價4200萬美元的合約，且將附帶2027-2028賽季的球員選擇權以及不可交易條款。
里拉德在本賽季飽受傷病所苦，先是季末因為血栓問題到季後賽首輪才復出，但隨即又因為左腳阿基里斯腱撕裂傷勢賽季報銷，並於5月初接受手術修復，在新賽季歸期未定的情況下，日前卻遭到公鹿無預警釋出，公鹿也利用空出的薪資空間簽下前溜馬長人透納（Myles Turner），並將里拉德1.13億美元的薪資攤提支付。
就在里拉德恢復自由身後，隨即有不少球隊與他展開接觸，其中就包括了他的老東家拓荒者，在與拓荒者總經理克隆尼（Joe Cronin）、畢拉普斯（Chauncey Billups）進行多次面談後，雙方也傳出將簽下3年4200萬美元的合約，並附帶2027-28賽季的球員選擇權以及不可交易條款。
在日前太陽與明星後衛比爾（Bradley Beal）達成買斷合約協議後，里拉德也將與湖人詹姆斯（LeBron James）成為聯盟中唯二合約附帶不可交易條款的球員，展現拓荒者對於這位隊史指標性球星的禮遇。
而里拉德在與拓荒者簽約後，加上公鹿仍未付清的薪資，下賽季薪資為7000萬美元，未來兩年總薪資則達到1.41億美元，不過下賽季他能否出賽目前仍是未知數，但能回到家人所居住的波特蘭養傷，也成為里拉德婉拒多支球隊的中產合約與底新報價，選擇回到效力11年的拓荒者的重要因素之一。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言