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NBA／重磅回歸老東家 里拉德傳將與拓荒者簽3年合約

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在日前遭到公鹿無預警買斷合約的明星後衛里拉德（Damian Lillard），儘管新賽季仍將以養傷為首要目標，且能否出賽仍是未知數，但在今天傳出他將與老東家拓荒者簽下3年總價4200萬美元的合約，且將附帶2027-2028賽季的球員選擇權以及不可交易條款。

里拉德在本賽季飽受傷病所苦，先是季末因為血栓問題到季後賽首輪才復出，但隨即又因為左腳阿基里斯腱撕裂傷勢賽季報銷，並於5月初接受手術修復，在新賽季歸期未定的情況下，日前卻遭到公鹿無預警釋出，公鹿也利用空出的薪資空間簽下前溜馬長人透納（Myles Turner），並將里拉德1.13億美元的薪資攤提支付。

就在里拉德恢復自由身後，隨即有不少球隊與他展開接觸，其中就包括了他的老東家拓荒者，在與拓荒者總經理克隆尼（Joe Cronin）、畢拉普斯（Chauncey Billups）進行多次面談後，雙方也傳出將簽下3年4200萬美元的合約，並附帶2027-28賽季的球員選擇權以及不可交易條款。

在日前太陽與明星後衛比爾（Bradley Beal）達成買斷合約協議後，里拉德也將與湖人詹姆斯（LeBron James）成為聯盟中唯二合約附帶不可交易條款的球員，展現拓荒者對於這位隊史指標性球星的禮遇。

而里拉德在與拓荒者簽約後，加上公鹿仍未付清的薪資，下賽季薪資為7000萬美元，未來兩年總薪資則達到1.41億美元，不過下賽季他能否出賽目前仍是未知數，但能回到家人所居住的波特蘭養傷，也成為里拉德婉拒多支球隊的中產合約與底新報價，選擇回到效力11年的拓荒者的重要因素之一。

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