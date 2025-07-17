NBA／雷霆球星亞歷山大擊敗大谷翔平 獲ESPY最佳男運動員獎

美國體育頻道ESPN今天舉行年度體育卓越表現獎（ESPY Awards）頒獎典禮，最佳男運動員獎由NBA最有價值球員亞歷山大拿下，體操天后拜爾絲（Simone Biles）2度獲得最佳女運動員獎。

路透社報導，拜爾絲在巴黎奧運體操女子全能項目奪得金牌，她也因此獲得最佳冠軍表現獎。

至於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則是擊敗大谷翔平、水牛城比爾四分衛艾倫（Josh Allen）與費城老鷹跑鋒巴克利（Saquon Barkley），榮獲最佳男運動員獎。

巴克利最終獲得3座獎盃，其中包括1座職業美式足球聯盟（NFL）最佳球員獎。

巴克利所屬的老鷹還榮獲最佳團隊獎，這名跑鋒去年秋季對決傑克森維爾美洲虎（Jacksonville Jaguars）之戰，持球衝鋒前進時以180度轉身再張開雙腿跳起越過對方防守球員的精采過人動作，收下今年最佳美技獎。

喜劇演員吉利斯（Shane Gillis）主持今晚典禮，他發表了一段水準不一的開場獨白，連他自己也不禁希望能收回某些笑話。

吉利斯消遣美國總統川普、匹茲堡鋼人四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）與愛國者前教頭畢利契克（BillBelichick）女友的言論引來一片笑聲，但他卻被發現念錯女籃傳奇名將桃樂西（Diana Taurasi）名字，還因一句關於美國女子職籃WNBA球星克拉克（CaitlinClark）近來遭遇的台詞，引發尷尬回應。

吉利斯開玩笑地說：「克拉克從WNBA退休後，會去鬆餅屋（Waffle House）上班，這樣她就能繼續做她最愛的事：和黑人女性打架。」

克拉克2024年拚回年度最佳新秀獎，今天又榮獲WNBA最佳球員獎；這是克拉克連續第3年獲得至少1座ESPY獎，此前她曾連續2年獲得最佳大學運動員獎（女子運動）。

拜爾絲憑著2016年里約奧運優異表現，2017年被評為ESPY最佳女運動員。2024年巴黎奧運她在個人全能、跳馬與團體項目中斬獲金牌，因而再次榮膺此一殊榮。

拜爾絲的隊友李伊（Sunisa Lee）因戰勝2種罕見腎臟病，並在巴黎奧運贏得3面獎牌而榮膺最佳復出運動員。

NBA傳奇人物羅伯森（Oscar Robertson）因1970年代擔任NBA球員工會主席，勇於推動自由球員制度，榮獲象徵勇氣精神的艾許獎（Arthur Ashe Award）。

今天其他獲獎者包括：

最佳大學運動員（男子運動）：佛萊格（CooperFlagg），杜克大學男籃隊。 最佳大學運動員（女子運動）：華金斯（JuJuWatkins），南加大女籃隊。 最佳破紀錄表現：歐維契金（Alex Ovechkin）－打破冰上曲棍球巨星葛瑞茲基（Wayne Gretzky）歷史得分紀錄。 最佳NFL球員：巴克利，費城老鷹隊。 最佳MLB球員：大谷翔平，洛杉磯道奇隊。 最佳NHL球員：德拉扎伊特爾（Leon Draisaitl），愛德蒙頓油人隊。 最佳NBA球員：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），奧克拉荷馬雷霆隊。 最佳WNBA球員：克拉克，印第安納狂熱隊。 最佳足球員：普里希赫（Christian Pulisic），AC米蘭，美國國家男子足球隊。 最佳賽車手：維斯塔潘（Max Verstappen），F1。 最佳高爾夫選手：舍夫勒（Scottie Scheffler）。 最佳拳手：泰勒（Katie Taylor）。 最佳終極格鬥冠軍賽（UFC）選手：德瓦利什維利（Merab Dvalishvili）。 最佳網球運動員：高夫（Coco Gauff）。 拳王阿里（Muhammad Ali）體育人道精神獎：史蒂芬斯（Sloane Stephens）。

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