NBA／安比德回應球迷批評 自爆奪MVP後「哈登不再與他說話」

76人隊球星安比德（Joel Embiid）近日接受ESPN專訪，透露今夏不會再急於復出，而是希望能完全康復，避免為球隊帶來更大風險。他坦言2024季後賽對尼克隊G3中，儘管醫療團隊勸他不要上場，他仍帶傷砍下50分，換來的卻是隔年球季提早報銷。

此外安比德對於外界評論他過於在意個人獎項的批評，表示：「若你有機會爭奪MVP，誰不會努力爭取？」他也反思了季後賽與常規賽表現的標準差異，指出有些球迷對「季後賽型球員」的定義並不公平，並不是在季後賽飆高分才算好球員。

以2年前對籃網隊的季後賽為例，安比德提到當時遭遇密集包夾，他選擇信任隊友，分球助攻，雖然個人數據下降，卻相信那是正確的選擇。他認為一名領袖應該以團隊勝利為優先，而非只追求個人表現。

然而，這次專訪最具爆點的是他與哈登（James Harden）的決裂。安比德坦言，自從哈登被交易至快艇隊後便與他斷聯，「他甚至不再跟我說話，可能認為我害他沒拿到頂薪。」安比德說兩人那季分別拿到得分王與助攻王，擋拆配合無人能敵，沒想到卻是因此決裂的原因。他強調自己從未插手人事安排，「當你覺得自己沒做錯事，卻失去了一段關係，真的很痛苦。」

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