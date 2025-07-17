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NBA／比爾超值合約加盟 快艇無痛升級就怕傷病攪局

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
比爾與太陽達成買斷協議後，隨即以2年1100萬美元的價碼加盟快艇隊，攜手哈登與雷納德拚冠。 截圖自Bleacher Report X
比爾與太陽達成買斷協議後，隨即以2年1100萬美元的價碼加盟快艇隊，攜手哈登與雷納德拚冠。 截圖自Bleacher Report X

太陽隊明星後衛比爾（Bradley Beal）在今天與球隊達成買斷協議後，隨即以2年1100萬美元的價碼加盟快艇隊，讓快艇在今夏的補強再添一筆傑作，甚至被認為有機會在西區衝擊衛冕軍雷霆隊，而快艇的補強儘管令人津津樂道，但如想衝擊總冠軍，困擾球隊多時的傷病問題仍是最大隱憂。

在太陽今年季後宣告走向陣容重整之路後，擁有不得交易權的比爾一度成為燙手山芋，不過雙方在今天達成買斷合約協議，比爾選擇放棄最後兩年合約1.1億美元中的1390萬美元，以2年1100萬美元的超值合約加盟快艇，其中包括了第二年的球員選擇權。

而比爾的加入也讓今年休賽季動作頻頻的快艇，在日前陸續與哈登（James Harden）、貝頓（Nicolas Batum）完成續約後，透過交易鮑威爾（Norman Powell）換來柯林斯（John Collins），又簽下自由球員洛培茲（Brook Lopez）擔任祖巴茲（Ivica Zubac）的替補，其中柯林斯、洛培茲的加入，讓快艇瞬間擁有聯盟頂尖的內線戰力，至於比爾的加入被認為是填補上鮑威爾的空缺，且在功能性上還比鮑威爾來得更多元，但兩人的薪資卻有著4倍的差距，這也讓快艇被認為陣容是無痛升級。

新賽季如無意外，柯林斯與比爾也將與哈登、雷納德（Kawhi Leonard）、祖巴茲出任先發陣容，板凳上則有洛培茲、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）、鄧恩（Kris Dunn）和貝頓等可用之兵，組成極具戰力深度的10人輪替，相較於雷霆、火箭、金塊等西區強權，陣容並未居下風。

不過快艇過去幾年在擁有豪華陣容的情況下，卻不能繳出相對應的佳績，最主要的原因還是在於主力陣容的傷病問題，所幸今年雷納德總算能以健康的身體迎接休賽季，哈登也得到了足夠的幫手來分擔出賽時間，讓新賽季的快艇確實再次令人期待。

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Norman Powell Kawhi Leonard James Harden Bradley Beal

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