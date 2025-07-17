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NBA／不再參加隊內會議 安比德怒揭「抓耙仔」：信任已破裂

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安比德。 美聯社
安比德。 美聯社

76人隊球星安比德（Joel Embiid）近日在接受ESPN專訪，首度公開談論去年隊內會議洩密事件，並表示他已經知道誰是「抓耙仔」，信任一旦破裂，他不會再參與任何球隊閉門會議。

這起事件發生於2024-25賽季初期，當時76人隊以2勝11敗的糟糕戰績開局，全隊召開了一次隊內會議，希望能夠扭轉局勢。會議中據傳由年輕後衛馬克西（Tyrese Maxey）出面，直言批評安比德經常遲到，未能以球隊領袖身分立下榜樣，該段內容隔日遭媒體披露，引發軒然大波。

安比德對此震怒，當時就曾公開痛斥洩密者是「真正的混蛋」！如今事過將近一年，他在專訪中坦言：「我知道是誰洩密的……但過去的事就讓它過去。我要說的是，很難與那樣的人共處。信任一旦被打破，你不能再指望我參加任何隊內會議，那是不可能的事。」

當被問及洩密者是否仍在隊上時，安比德並未正面回答，但語帶保留地說：「有可能還在。」

ESPN的報導指出，安比德在信任問題上極為敏感，過去也曾因為失望而與人築起高牆，這次事件更是讓他下定決心不再參與任何類似的隊內溝通機制。如果洩密者仍是隊上重要成員，這無疑將成為總教練諾斯（Nick Nurse）需面對的潛在挑戰。

除了隊內信任危機外，安比德與球隊管理層的關係也長期處於微妙狀態。報導指出，儘管他渴望為費城奪冠，並回報球隊多年的期待，但對於球團處理他傷勢的方式始終存有懷疑。76人隊仍期待以三巨頭陣容重返爭冠行列，然而如果新賽季一開始又陷入動盪，屆時他們將得在安比德拒參與內部溝通的情況下設法修復問題。

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Joel Embiid 76人

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