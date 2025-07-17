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NBA／終結交易猜測！美媒：詹皇新球季會續留湖人

中央社／ 洛杉磯16日綜合外電報導
不要在幻想了，《The Athletic》報導詹姆斯新賽季會續留湖人。 路透
不要在幻想了，《The Athletic》報導詹姆斯新賽季會續留湖人。 路透

美國運動新聞網站《The Athletic》今天報導，儘管休賽期間充滿傳聞和猜測，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）2025－26賽季預計會續留洛杉磯湖人隊。

報導指出，湖人以及詹姆斯未進行關於交易或買斷的談判，這位NBA歷史得分王預計今年秋天會向湖人的訓練營報到，目前也未有詹姆斯打算離開湖人的跡象。

詹姆斯的長期經紀人保羅（Rich Paul）上個月發表一則聲明中，似乎讓交易或買斷傳聞更加升溫。該聲明中包含這句話：「我們確實想評估在詹姆斯目前人生與職涯，什麼對他來說最有利的選擇。」

由於薪資上限規定，NBA交易球員的合約價值需大致相當，因此要交易身價不菲的詹姆斯將會是項艱鉅的任務。報導中指出，湖人不願換來年薪約5000萬美元（約新台幣14.7億元）且尚有多年合約在身的球員，因為一旦詹姆斯下個賽季結束後約滿，湖人將能騰出他那份5260萬美元的薪資空間，得以在自由市場上搶人。

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