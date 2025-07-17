快訊

賴清德上任將首度赴花蓮 地方：竟是為大罷免「裂解十講」

從爆買轉變到走馬看花 高端陸客為何不再愛日本？

教保困局／幼托整合反讓階級對立 大班一師引爆人力荒

NBA／放棄1390萬美元與太陽談妥買斷 比爾兩年約加盟快艇！

聯合新聞網／ 綜合外電報導
比爾在與太陽隊完成合約買斷後，計劃以兩年1100萬美元合約加盟洛杉磯快艇。 美聯社
比爾在與太陽隊完成合約買斷後，計劃以兩年1100萬美元合約加盟洛杉磯快艇。 美聯社

消息人士向《ESPN》證實，三度入選全明星的後衛比爾（Bradley Beal）將與太陽隊完成買斷合約，計劃以兩年1100萬美元合約加盟洛杉磯快艇，包含2026-27賽季的球員選項。

32歲的比爾在與太陽談妥買斷後，將放棄原合約中最後兩年共計1.1億美元中的1390萬美元。根據消息來源，太陽將採用延伸條款（waive-and-stretch）將該筆薪資在未來五年分攤，以提升薪資彈性。此舉有助太陽脫離第一與第二土豪稅門檻，恢復部分中產條款與交易籌碼。

比爾自2023年從華盛頓巫師交易至太陽，與布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）組成的三巨頭組合雖備受矚目，卻未能打出預期成績。傷勢與陣容磨合成為主因，不過比爾在太陽兩季共出賽106場，平均繳出17.6分、4.3助攻與3.8籃板，投籃命中率達50.5%，三分球命中率40.7%，均為生涯高水準。

在完成杜蘭特前往火箭的交易後，比爾的去留成為太陽休賽季焦點。消息指出，太陽已授權比爾與其他球隊接觸，他與經紀人巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）經過數周的徹底評估後，選擇快艇作為下一站，哈登（James Harden）在招募過程中扮演關鍵角色，親自與比爾及其團隊溝通。

比爾最終婉拒包含熱火、公鹿、灰狼、勇士與湖人在內的多支隊伍，選擇與雷納德（Kawhi Leonard）、哈登聯手，出任鮑威爾（Norman Powell）離隊後的先發得分後衛位置。快艇此舉也是其薪資空間布局的一環，在送出鮑威爾並迎來柯林斯（John Collins）後，陣容與深度更加均衡。

比爾此次合約包含來年球員選項，也為他於2026年重新投入自由市場預留彈性。這筆低價合約對快艇而言是低風險高報酬，亦為比爾提供一個證明自身健康與競爭力的平台。

生涯至今，比爾共獲三次全明星、一次年度第三隊肯定，職業生涯場均21.5分、4.3助攻、4.1籃板，三分命中率達37.6%。他曾在2020-21賽季場均31.3分排名聯盟第二。此次加盟快艇，將是他繼巫師與太陽後效力的第三支球隊。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

快艇 Kawhi Leonard James Harden Bradley Beal

相關新聞

NBA／放棄1390萬美元與太陽談妥買斷 比爾兩年約加盟快艇！

消息人士向《ESPN》證實，三度入選全明星的後衛比爾（Bradley Beal）將與太陽隊完成買斷合約，計劃以兩年1100萬美元合約加盟洛杉磯快艇，包含2026-27賽季的球員選項。 32歲的比

NBA／美媒預期勇士會簽下霍福特+梅爾頓 仍對比爾有興趣

勇士隊休賽季仍在自由球員市場沒有動作，資深記者史坦（Marc Stein）爆料，勇士預期會簽下39歲長人霍福特（Al Horford）與後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），並且沒有放棄追

NBA／少林寺修行帶來正面影響 溫班亞瑪盼生涯都待在馬刺

馬刺隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）休賽季前往中國少林寺修行10天，根據ESPN報導，這次修行對溫班亞瑪產生正面影響。 報導指出，溫班亞瑪展現挑戰身心極限的渴望，他前往中國訓

NBA／布朗尼今年夏季聯賽進步了？韋德讚：他真的很強

湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）自從進入聯盟以來，就備受球迷及媒體關注。今年夏季聯賽表現不差，「閃電俠」韋德也大讚布朗尼（Dwyane Wade）的

NBA／湯普森與歌手梅根尤物公開戀情 前女友與米契爾訂婚

獨行俠隊神射手湯普森（Klay Thompson）近期傳出新戀情，對象是知名饒舌歌手梅根尤物（Megan Thee Stallion）。 湯普森日前在IG曬出一組生活照，其中一張照片他正親吻一位

NBA／勇士荷蘭中鋒奪西洋棋冠軍 獎金全捐給慈善機構

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）今年沒有打夏季聯賽，而是參加「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）和世界棋王卡爾森（Magnus Carlsen）舉辦的自由式西洋棋職業業餘混合賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。