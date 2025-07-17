NBA／放棄1390萬美元與太陽談妥買斷 比爾兩年約加盟快艇！

消息人士向《ESPN》證實，三度入選全明星的後衛比爾（Bradley Beal）將與太陽隊完成買斷合約，計劃以兩年1100萬美元合約加盟洛杉磯快艇，包含2026-27賽季的球員選項。

32歲的比爾在與太陽談妥買斷後，將放棄原合約中最後兩年共計1.1億美元中的1390萬美元。根據消息來源，太陽將採用延伸條款（waive-and-stretch）將該筆薪資在未來五年分攤，以提升薪資彈性。此舉有助太陽脫離第一與第二土豪稅門檻，恢復部分中產條款與交易籌碼。

比爾自2023年從華盛頓巫師交易至太陽，與布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）組成的三巨頭組合雖備受矚目，卻未能打出預期成績。傷勢與陣容磨合成為主因，不過比爾在太陽兩季共出賽106場，平均繳出17.6分、4.3助攻與3.8籃板，投籃命中率達50.5%，三分球命中率40.7%，均為生涯高水準。

在完成杜蘭特前往火箭的交易後，比爾的去留成為太陽休賽季焦點。消息指出，太陽已授權比爾與其他球隊接觸，他與經紀人巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）經過數周的徹底評估後，選擇快艇作為下一站，哈登（James Harden）在招募過程中扮演關鍵角色，親自與比爾及其團隊溝通。

比爾最終婉拒包含熱火、公鹿、灰狼、勇士與湖人在內的多支隊伍，選擇與雷納德（Kawhi Leonard）、哈登聯手，出任鮑威爾（Norman Powell）離隊後的先發得分後衛位置。快艇此舉也是其薪資空間布局的一環，在送出鮑威爾並迎來柯林斯（John Collins）後，陣容與深度更加均衡。

比爾此次合約包含來年球員選項，也為他於2026年重新投入自由市場預留彈性。這筆低價合約對快艇而言是低風險高報酬，亦為比爾提供一個證明自身健康與競爭力的平台。

生涯至今，比爾共獲三次全明星、一次年度第三隊肯定，職業生涯場均21.5分、4.3助攻、4.1籃板，三分命中率達37.6%。他曾在2020-21賽季場均31.3分排名聯盟第二。此次加盟快艇，將是他繼巫師與太陽後效力的第三支球隊。

BREAKING: Three-time NBA All-Star Bradley Beal has agreed to a contract buyout with the Phoenix Suns and plans to join the Los Angeles Clippers on a two-year, $11 million deal with a player option after clearing waivers, Mark Bartelstein of @PrioritySports told ESPN. pic.twitter.com/gxZB0ObSms — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年7月16日

James Harden was a “focal point” in recruiting Bradley Beal to sign with the LA Clippers over other teams like the LA Lakers, Milwaukee Bucks, and Golden State Warriors, per @ShamsCharania via NBA Today on ESPN. pic.twitter.com/ejSwbvjwkr — APHoops (@APH00PS) 2025年7月16日

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