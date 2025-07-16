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瓊斯盃／明星後衛拉韋納回歸 菲律賓大勝澳洲

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
菲律賓明星後衛拉韋納外線跳投。記者陳正興／攝影
菲律賓明星後衛拉韋納外線跳投。記者陳正興／攝影

菲律賓國家隊後衛拉韋納（Kiefer Ravena）日前前往希臘參加「Jordan Brand」舉辦的派對活動，與喬丹（Michael Jordan）、唐西奇（Luka Doncic）等巨星同場交流後，近日抵台與菲律賓隊會和展開生涯第4度的瓊斯盃之旅，在今天與隊友羅賓森等人一同齊力合作，以91：75擊敗澳洲。拉韋納直言這一趟的希臘之旅對於他來說是一次很棒的經驗，也期待能有來台獻技的一天。

菲律賓隊前鋒羅伯森(Andre Roberson)（左）強攻籃底下。記者陳正興／攝影
菲律賓隊前鋒羅伯森(Andre Roberson)（左）強攻籃底下。記者陳正興／攝影
菲律賓明星後衛拉韋納外線跳投。記者陳正興／攝影
菲律賓明星後衛拉韋納外線跳投。記者陳正興／攝影
菲律賓隊前鋒羅伯森(Andre Roberson)強力灌籃。記者陳正興／攝影
菲律賓隊前鋒羅伯森(Andre Roberson)強力灌籃。記者陳正興／攝影

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