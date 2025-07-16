NBA／美媒預期勇士會簽下霍福特+梅爾頓 仍對比爾有興趣

勇士隊休賽季仍在自由球員市場沒有動作，資深記者史坦（Marc Stein）爆料，勇士預期會簽下39歲長人霍福特（Al Horford）與後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），並且沒有放棄追求比爾（Bradley Beal）。

史坦今天在《95.7 The Game》節目中提到，「我的預期是無論用什麼方式，勇士最終都會把霍福特和梅爾頓帶進他們的陣容中。而且他們對比爾仍保持興趣。」

梅爾頓擁有出色的防守能力，上季以1年1280萬美元合約加盟勇士，沒想到只打6場就因十字韌帶傷勢整季報銷。

據先前報導，根據規則，比爾需放棄約1390萬美元，太陽隊才能與他買斷後攤提合約。如果勇士交易庫明加（Jonathan Kuminga）不帶回任何合約或是直接放棄，可以給比爾中產合約，相較其他球隊較有競爭力。

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