NBA／少林寺修行帶來正面影響 溫班亞瑪盼生涯都待在馬刺

馬刺隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）休賽季前往中國少林寺修行10天，根據ESPN報導，這次修行對溫班亞瑪產生正面影響。

報導指出，溫班亞瑪展現挑戰身心極限的渴望，他前往中國訓練，正是希望透過完全不同的方式認識身體、激發潛能。消息人士透露，這段經歷對他確實產生正面影響。

除了提升專注力與心理素質外，溫班亞瑪認為少林寺的動作訓練也幫助他，理解如何更有效運用身體，掌握最佳動作的範圍與姿勢，這對他的籃球表現無疑是一大助力。

溫班亞瑪日前宣布自己從右肩深層靜脈血栓（DVT）康復，並獲得隊醫出賽許可。溫班亞馬上季因血栓整季報銷，出賽46場就累積領先全聯盟的176次阻攻，平均得到24.3分11.0籃板3.7助攻3.8阻攻。

明年休賽季溫班亞瑪有資格與馬刺提前續約，對此他受訪時表示，「對於續約我沒想太多。我想說的是，我知道這不是每個NBA球員的目標，但我的夢想肯定是球員生涯都效力同一支球隊，就是聖安東尼奧（馬刺）。」

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