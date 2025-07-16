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NBA／布朗尼今年夏季聯賽進步了？韋德讚：他真的很強

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼。 美聯社
布朗尼。 美聯社

湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）自從進入聯盟以來，就備受球迷及媒體關注。今年夏季聯賽表現不差，「閃電俠」韋德也大讚布朗尼（Dwyane Wade）的進步。

「布朗尼真的很強，兄弟。」韋德表示，「他只有185、188公分，但他很強。我看了他的動作和節奏，他不是那種未來場場拿30分的球員，但這孩子真的會打球，他的技能包很豐富，也很強硬，什麼都有。現在能看到他自信打球真的很棒，從他G聯盟開始隔扣對手，打出那些比賽時，就看得出來了。」

韋德強調，對布朗尼來說最重要的是耐心，不需要急著讓他當球隊主力，「他持續進步的同時，我覺得經紀公司和他父親做得很好的一點就是，沒催促這個過程。但外界已經急了，很多人問他現在能成為湖人輪替球員嗎？其實他現在不需要，需要的是繼續發展、成長。」

布朗尼今年在夏季聯賽出賽3場，平均得到13分3.3助攻2.7籃板，有2.7失誤，投籃命中率44.8%，三分球命中率為31.3%。去年夏季聯賽布朗尼投籃命中率僅32.7%，三分球23投僅3中。

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湖人 LeBron James Dwyane Wade Bronny James

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